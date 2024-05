Elezioni a Savignano sul Rubicone: i candidati sindaco e le liste

Savignano sul Rubicone, 13 maggio 2024 – Dopo essere stato eletto al ballottaggio nel corso delle elezioni del 2019, il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini lascerà la carica. I candidati pronti a prendere il suo posto sono ben tre: Nicola Dellapasqua, 36enne vicesindaco da dieci anni appoggiato da centrosinistra e Movimento cinque Stelle, Luca Pirini, appartenente alla lista civica “Coraggio Savignano Cambia”, e Lorenzo Sarti, che ha l’appoggio dei partiti di centrodestra.

Chi sono i tre candidati

Per quel che riguarda le prossime elezioni amministrative, il Comune di Savignano sul Rubicone è l’unico dei sei della Valle del Rubicone in cui si vota, che ha tre candidati ed è anche il solo ad avere più di 15mila abitanti, quasi 18mila, per cui se nessun candidato avrà la maggioranza assoluta i due più votati andranno al ballottaggio. I tre sono Nicola Dellapasqua, 36 anni vicesindaco da dieci anni, che ha fatto il pieno del «campo largo» come nessun altro, con Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Sinistra per Savignano, lista civica dei giovani «Savignano Insieme» e «Patto per SavignanoAzione e Pri». Se la dovrà vedere con Luca Pirini, della lista ‘Coraggio Savignano Cambia’, che non ha voluto con lui nessun simbolo di partito.

Il terzo candidato è Lorenzo Sarti, che ha l’appoggio dei partiti del centrodestra ma soprattutto è politicamente figlio d’arte: la mamma Kitty Montemaggi fu pure lei candidata sindaca per Alleanza Nazionale e oggi è coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano.