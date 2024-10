Nuove telecamere nel centro di Cesena, più ‘occhi’ a guardia delle ztl

Cesena, 25 ottobre 2024 – Nuovi occhi elettronici vigileranno l’accesso al cuore della città. In questi giorni l’amministrazione comunale ha fatto collocare una ulteriore serie di telecamere nei varchi delle zone a traffico limitato, che per ora restano spente, ma che verranno attivate entro la fine dell’anno, dopo che sarà stata approvata in consiglio comunale la modifica al regolamento ztl cesenate. A regime dunque arriverà una nuova stretta sugli accessi in centro storico, le cui modalità verranno definite negli ultimi dettagli nelle prossime settimane.

Il riferimento che fa fede è la delibera di giunta del 4 giugno 2024, datata cioè pochi giorni prima delle ultime elezioni amministrative. “Il Comune– conferma l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri - ha deliberato di procedere con un primo stralcio comprendente l’ampliamento del sistema di controllo elettronico degli accessi della zona a traffico limitato e allo stesso tempo sta prevedendo un secondo stralcio con ulteriori varchi che saranno adibiti a monitorare gli accessi alle aree pedonali la cui validità è prevista tra le 16 e le 24”. In questo caso un riferimento è per esempio all’incrocio tra corso Garibaldi e via Aldini, dove al momento è previsto soltanto il divieto senza che ci siano telecamere a verificare il rispetto della disposizione. Dunque nei fatti le restrizioni non cambiano, ma i controlli si faranno irreprensibili. I vari varchi saranno poi vincolati a una serie di disposizioni ad hoc, ragion per cui sarà fondamentale consultare con attenzione la segnaletica posta in corrispondenza delle telecamere.

Operazione non semplice, perché i cartelli sono collocati esattamente in corrispondenza delle telecamere. Volendo citare il nuovo punto di controllo che entrerà in funzione nelle prossime settimane all’inizio di corso Ubaldo Comandini, per esempio, il divieto di accesso per i non autorizzati si applicherà dalle 18 alle 24 dal lunedì al venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica. Nel dettaglio, i varchi individuati per lo sviluppo del primo stralcio che dunque saranno operativi entro la fine del 2024 sono i seguenti (nell’elenco inseriamo anche quelli già attivi) : entrata e uscita da piazza del Popolo, da via Cesare Battisti, da via Gastone Sozzi, da viale Mazzoni e da via Mura Eugenio Valzania; solo in usciata a Porta Trova, in via Mura Porta Fiume, in via Armellini e in via Montanari; solo in entrata a Porta Santi, via Pescheria e via IX Febbraio.