A Cesena un nuovo evento nazionale

Il beach tennis conferma la propria centralità nel panorama sportivo cesenate. Proprio la città del Savio ha ospitato i Campionati Italiani di 3° e 4° categoria che chiudono il cerchio dei grandi eventi della prima parte della stagione, quella indoor. Da giovedì 23 a domenica 26 marzo al centro sportivo Kick Off di via Osoppo 111 si sono dati appuntamento centinaia di atleti arrivati da tutta Italia per mettersi in gioco in oltre 200 partite. Cominciando dalla 4° categoria, nel maschile trionfano Matteo Tirolla e Marco Ibba; nel femminile invece Lara Mazza e Francesca Barbieri; nel doppio misto Matteo Tirolla e Francesca Bizzarri. In terza categoria Open Maschile tra Giulio Brunello-Edoardo Paganelli e Mirko Mariani-Jacopo Satta, vinta dai primi. Nel misto hanno primeggiato Beatrice Natali e Andre Fuschini. Nei tornei singolari prima posizione per Giulio Brunello nel maschile e Halyna Kalatalyuk nel femminile. L’organizzazione è stata affidata alla Asd Centro Romagna Beach.