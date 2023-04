A Formignano una carica di 250 appassionati di sport e natura incontaminata

Un successo che merita il bis. La mattina del Lunedì di Pasqua, 250 persone si sono date appuntamento a Formignano per partecipare all’evento organizzato da Antonino Guadagnino che prevedeva un itinerario ad anello di 12 chilometri da coprire a piedi, correndo ma anche e soprattutto camminando, circondati dalla bellezza e dal fascino della natura.

"E’ stata la prima volta - spiega Guadagnino - che un gruppo di podisti ha esplorato in questo modo il territorio delle colline sopra Borello, spaziando in un’area che tanti non conoscevano, ma che ha velocemente conquistato tutti".

Il percorso, ricco di salite e discese, non era quello di una semplice passeggiata, ma il sudore non ha certamente ridotto il piacere di partecipare.

"Avevo invitato tutti a scattare foto nei luoghi più suggestivi e il risultato mostra senza dubbio che le ambientazioni erano davvero magiche. Non solo per me, visto che subito dopo l’arrivo, tanti mi hanno chiesto di organizzare in fretta un bis. Non mi farò di certo pregare".