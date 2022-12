A passeggio con Babbo Natale A San Mauro Mare festa per tutti

Grande successo e soddisfazione per l’iniziativa di beneficenza ’La Camminata metabolica di Natale’ che si è svolta l’antivigilia di Natale a San Mauro Mare. Più di 50 gli iscritti, tutti rigorosamente agghindati con cappellini e costumi natalizi, per la camminata metabolica di beneficenza, guidata dal trainer Luciano Cappelli. Il simpatico corteo, ha contagiato con il buonumore tutto il pubblico che, sorpreso e divertito, ha assistito al passaggio dalle strade e dai balconi. Il pomeriggio si è concluso con una merenda, offerta a tutti gli intervenuti dall’ amministrazione comunale, ospitati dal Bar Centrale sulla piazza Battisti. L’ iniziativa di beneficenza è stata organizzata dai volontari della pro loco di San Mauro Mare, che ha affiancato in questi giorni l’associazione Amaresanmauro e l’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per allietare il periodo natalizio alle famiglie meno fortunate e ai bimbi ucraini ospitati in un albergo a San Mauro Mare. Alla partenza dell’evento, ha trasmesso il messaggio di pace e generosità, anche il parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, Don Giorgio Budellini.

Nel pomeriggio della vigilia, Babbo Natale e i suoi elfi, accompagnati dalla sindaca Luciana Garbuglia, hanno consegnato i doni direttamente ai bimbi in hotel.

Ermanno Pasolini