A Ravenna derby senza pensare alla classifica

Ora conta fare sul serio. Perché iniziare bene l’anno porta fortuna e soprattutto perché guardarsi alle spalle e vedere le sabbie mobili sempre più vicine non è la situazione ideale nella quale aiutare a crescere una formazione talentuosa ma ancora troppo giovane per aver maturato quel pelo sullo stomaco che rende decisamente più semplice affrontare il mare in burrasca.

Il Volley Club deve archiviare la pausa natalizia tornando in campo con una faccia diversa, quella della consapevolezza di un gruppo che sta soffrendo (è quartultima a 10 punti, appena due lunghezza sopra la zona rossa che significa retrocessione) ma che ha tutte le ragioni per credere in se stesso. A partire da subito. Da domani alle 18, ad essere precisi, quando la squadra di coach Lucchi griffata Elettromeccanica Angelini tornerà in campo nel penultimo turno del girone d’andata del campionato di B1 femminile affrontando Ravenna in trasferta.

Del gruppo farà parte anche la nuova schiacciatrice Greta Pinali, fresca di innesto nel roster. Certo, l’occasione non è delle più semplici da sfruttare, perché il Mosaico Ravenna, seconda in classifica a 22 punti, arriva dalla settima vittoria stagionale, ottenuta sul campo del Campagnola Emilia. Le bianconere invece sono reduci dal ko esterno con Altino. "Sapevamo – riconosce Federica Polletta – che quella in Abruzzo sarebbe stata una trasferta insidiosa contro una squadra che ha grandi ambizioni, come Altino. Siamo partite cariche con tanta voglia di riscatto dalle precedenti sconfitte: il rimpianto è per quel primo set che abbiamo perso per colpa di qualche sciocchezza da parte nostra. Poi in diversi frangenti abbiamo giocato alla pari, portando a casa pure il terzo set, ma non è bastato a darci la spinta per arrivare almeno al tiebreak".

La schiacciatrice cervese classe 2003, cresciuta nel vivaio cesenate e in prima squadra per la terza stagione consecutiva, ora è concentrata sul prossimo match: "Durante la sosta abbiamo lavorato tanto per ritrovare il nostro equilibrio e preparare al meglio il derby con Ravenna, squadra ben strutturata. Dovremo scendere in campo senza pensare alla classifica e con la voglia di esprimere al meglio il nostro gioco e far prevalere i nostri punti di forza".

Ecco la classifica del girone D dopo l’11° turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime tre retrocedono in B2): VTB Bologna 28; Mosaico Ravenna, Altino 22; Clai Imola 19; Trevi 18; Corridonia 17; Campagnola Emilia 16; Forlì 15; Jesi 12; Elettromeccanica Angelini Cesena 10; Volley Modena 8; Castelbellino 6; San Damaso Modena 5.

Luca Ravaglia