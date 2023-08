A rischio gli accordi già stretti

Obiettivo sbloccare il mercato in tempi brevi per non vedere sfumare gli arrivi già definiti, ma che non possono aspettare i tempi bianconeri. In quest’ottica qualcosa sembra muoversi. Per Nicolò Bianchi potrebbe esserci l’interesse del Potenza dopo che voci davano come possibile pretendente anche il Padova. Veneti a caccia anche di un difensore e gli occhi si sono posati su Mario Mercadante. Altro esubero da piazzare è Riccardo Chiarello, proposto qualche giorno fa al Vicenza ma la società biancorossa ha risposto con un ’no, grazie’. Per l’ex Alessandria rimane in piedi l’ipotesi Gubbio. Alessandro Albertini potrebbe accasarsi ad Ancona, mentre si attendono offerte per Calderoni (che ha rifiutato le avance del Brindisi), Coccolo, Nannelli e il giovane Lepri. Ivan Kontek ha sempre l’Avellino che preme, ma lui vorrebbe ripetere l’esperienza a Foggia.

In entrata intanto si teme che le titubanze bianconere possano far sfumare l’accordo con Nicola Mosti, così come Ivan Varone, ed Emanuele Torrasi, altri due nomi caldi per il centrocampo, potrebbero accasarsi prima che il Cesena abbia sbloccato la situazione uscite.

Andrea Baraghini