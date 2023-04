A San Carlo tutto è pronto per i kart Domenica c’è la ’Festa dei motori’

Tutto è pronto a San Carlo per la ‘tre giorni’ dedicata ai kart, con la disputa della prima prova del campionato italiano dei Circuiti cittadini dell’area nord, in programma martedì 25 aprile. Le balle di paglia coperte con sacchetti multicolori sono già state posizionate lungo il percorso che si snoda attorno alla piazza del Libro a protezione dei concorrenti in caso di incidenti. L’organizzazione è curata della Polisportiva San Carlo con Pks Italia Motorsport e Automobile Club d’Italia con il Moto Club Paolo Tordi di Cesena, Romagna Iniziative e la Polizia locale di Cesena. Sta avendo un notevole seguito anche l’iniziativa ‘Dona una balla’ con donazioni a partire da 5 euro all’Associazione Genitori Ragazzi Down di Cesena, alla quale andrà il ricavato della manifestazione.

Domani ci sarà la ‘Festa dei motori’. Alle 9 ci saranno prove gratuite di kart per bambini con educazione e avvio alla guida sicura. Alla stessa ora partiranno gli appassionati di mountain bike per un giro non competitivo di 36 chilometri con dislivello di 1.100 metri. Alle 9.45 partirà il giro turistico per moto d’epoca e moderne organizzato dal Moto Club Paolo Tordi. Dalle 11 raduno Ferrari della scuderia Red Passion di Lugo. Alle 15 aprirà il campo scuola con educazione stradale a cura della Polizia locale. Alle 17 spazio alle auto storiche Alfa Romeo e di altre marche, poi inizierà la parte festosa: musica dal vivo con Total Peppers e, dalle 18, apericena con gnocco fritto e affettati.

Paolo Morelli