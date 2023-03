A Santarcangelo 33° campionato provinciale Una festa collettiva con 145 partecipanti

di Luca Ravaglia

Una passione contagiosa, abbinata, all’impegno, alla determinazione e all’entusiasmo di un nutritissimo gruppo di atleti di ogni età che inseguono i loro sogni volteggiando sugli attrezzi delle palestre di ginnastica artistica di tutto il territorio sotto l’egida della sezione cesenate del Centro sportivo Italiano.

Domenica scorsa, tutte le squadre tesserate si sono date appuntamento al PalaSgr di Santarcangelo per partecipare all’evento provinciale giunto alla sua edizione numero 33, a testimonianza di un fortissimo legame che si è instaurato col nostro fazzoletto di terra di Romagna: erano infatti 145 le atlete e gli atleti che hanno partecipato all’appuntamento, in rappresentanza di una galassia in espansione, che cresce grazie anche ai risultati ottenuti e alla competenza degli istruttori che lavorano sodo in palestra ogni giorno, regalando sempre nuovi stimoli ai loro allievi.

L’occasione dello scorso fine settimana è stata dunque quella di vedere i frutti di un’intera stagione passata a versare sudore, sempre senza perdere il sorriso e in effetti l’attesa riservata all’evento è stata dimostrata dalla folta presenza di pubblico nelle tribune dell’impianto, preso d’assalto da amici e parenti, ma anche addetti ai lavori interessati a misurare dal vivo le abilità di tutti i partecipanti.

L’appuntamento, che si è svolto alla presenza dei dirigenti del Csi di Cesena Mauro Armuzzi e Giovanni Boschi, ha coinvolto i giudici Diego Cucchi, Renzo Mancini, Tea Pasolini, Chiara Buda e Alice Rossi, oltre alla ex atleta Marika Monticelli al tavolo. Anche quest’anno a trionfare è stata la squadra di Santarcangelo che ha confermato la sua forza e la sua organizzazione, seguita da Bellaria e Poggio Torriana terza classificata. Ecco i podi conclusivi e finali delle varie categorie. ‘Pulcini’ (tre anni): Sofia D’Amico, Ludovica Valentini e Maria Vittoria Muccioli; Matteo Pozzuto, Giona Vicentini e Leonardo Cinzi. ‘Asilo’: Ludovica Pirini, Martina Converso e Amelie Partini;

Categoria A Nadia Zanotti, Aurora Ricci e Michelle Trezza; Categoria B: Rebecca Valente, Giada Alessi e Ginevra Marceddu; Categoria C: Martina Fontana, Serena Sbrighi e Cecilia Ferraro; Categoria D Matilde Rossi, Giulia Campidelli e Caterina Cantelli.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con la medaglia ricordo della manifestazione, mentre alle prime classificate della singola disciplina del corpo libero è stata consegnata una coppa speciale da piazzare in bacheche che hanno tutto il tempo di essere ulteriormente arricchite. Così come quelle di chiunque altro ha calcato le pedane dell’impianto di Santarcangelo.