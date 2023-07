A savignano. Cross country, ecco i Giovanissimi

In fase di ultimazione la preparazione della manifestazione di Giovanissimi in programma domani, con gare di cross country MTB nella 6ª Coppa Sidermec sul campo di gara predisposto dalla Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica. Il tutto grazie alla collaborazione di Giuseppe Pino Buda patron della Sidermec che, ha visto il campo realizzato in via Erbosa, in fase di completamento per i servizi accessori. 150 ragazzi gareggeranno domani dalle 17.30 e tutte le società romagnole con diversi partecipanti anche da altre zone in questa manifestazione riservata ai tesserati della Federazione Ciclistica Italiana da 6 a 12 anni che, suddivisi in 7 categorie, si sfideranno per portare a casa la coppa. Ha detto Rino Sarpieri presidente della Fiumicinese Fait Adriatica: C’è grande attesa per questo evento".