A Stefano Nicolini Cesena-Reggiana

Sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia a dirigere il match tra Cesena e Reggiana in programma lunedì alle 20.30 nello stadio cesenate.

I bianconeri incrociano il fischietto lombardo per la sesta volta e ancora all’Orogel Stadium come in occasione degli ultimi due precedenti. Quello più recente è datato 13 febbraio 2022 e vide i bianconeri pareggiare 3-3 con il Grosseto mentre il 18 aprile 2021 vennero superati per 2-0 dall’Imolese.

Lontano dal Manuzzi invece gli altri incroci con il fischietto lombardo: 2-2 a Matelica sempre nel campionato di serie C 2020-21, 2-0 a Gubbio in quello precedente e vittoria per 2-1 sul campo dell’Olimpia Agnonese nel campionato di serie D 2018-19.