"Abbiamo cercato la vetta fino alla fine con intensità"

La penultima giornata di campionato almeno due certezze le ha fornite: il Cesena non potrà più arrivare primo e i gemelli Shpendi hanno un rapporto molto confidenziale con il gol. Domenico Toscano in sala stampa parla per prima cosa della prestazione che ha permesso al Cesena di battere la Vis Pesaro: "Abbiamo affrontato un avversario che aveva bisogno di punti; sapevamo che si sono allenati anche a Pasqua e pasquetta perché per loro era una partita vitale". Non erano però inferiori le motivazioni del Cesena come conferma Toscano: "Non potevamo commettere l’errore di non credere al primo posto che abbiamo inseguito fino ad oggi e magari durante la partita di non essere intensi e aggressivi come abbiamo fatto".

Ma in casa Cesena se c’è un volto che esprime felicità è quello di Cristian Shpendi, mentre dal lato opposto c’è quello di Alexis Ferrante che invece rappresenta l’ amarezza. Toscano spiega perché ha deciso di non convocare l’ex Ternana: "Non è successo niente di particolare: c’è stato un confronto intelligente e sereno col ragazzo che non è in condizione in questo momento: inconsciamente ha staccato la spina e non mi serve chi stacca la spina. Lui ha capito il momento e il messaggio, io l’ho fatto per lui perché deve capire che la squadra ha bisogno di lui e questo vale per tutti". Poi dedica alcune parole a Cristian Shpendi che ha segnato il suo primo gol fra i grandi: "Magari a volte è stato penalizzato dalle scelte, così come adesso capita a Udoh o a Ferrante, ma ero convinto che ci sarebbe arrivato perché lavora sempre con impegno a testa bassa".

In sala stampa Luigi Silvestri mostra un vistoso cerotto sotto al mento: "Ho chiamato la palla, Saber non mi ha sentito, ho colpito la palla poi ci siamo scontrati". Quello che colpisce è che Silvestri, arrivato a gennaio, abbia già segnato quattro gol: "Mi sto scoprendo anche io goleador, ho eguagliato il mio record di quattro reti che avevo ad Avellino e poi oggi sono stato anche baciato dalla fortuna perché non so se la palla senza deviazione sarebbe entrata. Però quando sono arrivato il mio obiettivo era di subire meno gol possibile". Silvestri ha addirittura sfiorato la doppietta se non fosse che Celiento da due passi ha cercato di deviare una palla destinata ad entrare: "Quando ho visto la palla fuori ho chiesto a Celiento se l’aveva tolta lui, mi ha risposto di no ma non in modo convinto...".

Cristian Shpendi è il 18° calciatore del Cesena ad aver segnato in campionato: "Era tanto che speravo di segnare il primo gol, è arrivato quando mancava poco e l’abbiamo chiusa con quel gol. Ho commesso due o tre falli subito e sono stato frettoloso, poi mi sono calmato. In passato giocavo più avanti di Stiven e lui rifiniva il gioco".

