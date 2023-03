Abbondanza, un cesenate alla conquista di Seul

di Luca Ravaglia Cittadino del mondo col passaporto in tasca e un pallone da pallavolo sotto braccio. Marcello Abbondanza, cesenate classe 1970, da circa un mese è seduto sulla panchina delle Pink Spider, i Ragni Rosa di Seul, compagine femminile di serie A, che ambisce a tagliare grandi traguardi nel campionato nazionale sud coreano. E’ arrivato in estremo oriente passando da esperienze professionali sotto rete in Turchia e in una lunghissima altra serie di Paesi sparsi per il mondo, dalla Grecia all’Azerbaigian, senza dimenticare Bulgaria, Canada e Polonia. Con passaggi ovviamente anche in Italia. Risponde al telefono mentre alle sue latitudini la sera è quasi notte e lui è in pullman con la squadra, di ritorno da una trasferta. "Purtroppo abbiamo perso – abbozza, con un sorriso - almeno sbollisco la tensione parlando in italiano con qualcuno…". Altrimenti regna l’inglese. "Non è così semplice. In tutto l’entourage l’inglese lo parlano una manciata di persone… Mi sposto costantemente accompagnato da un’interprete. Io vado con l’inglese, lei converte in coreano. In effetti sono visto un po’ come una mosca bianca. Primo allenatore italiano e secondo europeo di una squadra di volley femminile. Diciamo che sono diventato un personaggio". In senso positivo? "Assolutamente. C’è...