Adamo è ovunque, Corazza uomo assist

Lewis 6. A sorpresa in campo, prende la gran botta da lontano di Guidi e poi va in letargo come gli orsi grazie a chi ha davanti.

Silvestri 6,5. All’esordio dall’inizio non fa rimpiangere Ciofi, puntuale ed arcigno, con un paio di eccellenti e risolutive diagonali.

Prestia 6,5. Il solito ministro della difesa, autoritario ed autorevole.

Mercadante 6,5. Inizio non impeccabile sui veloci attaccanti toscani a cui comunque concede nulla. Bene la ripresa.

Adamo 7. In forte crescita, la fascia è casa sua, cross splendido per Corazza, bene in fase difensiva e dappertutto serva.

De Rose 6,5 (nella foto). E’ tornato tignoso ed imbattibile sul gioco basso. Spazza anche la polvere prima di allontanare ancora la palla di tre metri e beccarsi l’ammonizione che lo porta in diffida.

Brambilla 6. Uno scampolo di match con la solita intelligenza, ma anche un cartellino giallo che poteva evitare.

Bianchi 6,5. Gioco oscuro nel primo tempo, molto meglio nella ripresa. Splendido il cross per la testa di Calderoni.

Mustacchio 6. Una buona mezz’ora sulla mattonella che non predilige, poi sparisce per la stanchezza.

Calderoni 6,5. Un bel gol a cancellare le nefandezze fermane.

Saber 6,5. Bello dirigere il traffico quando davanti gli attaccanti girano come trottole. Non si tira indietro quando c’è da randellare. La notizia è che non è stato ammonito.

Chiarello 6. Poveretto, gli toccano scampoli sempre più brevi quando il match è in frigo e non c’entra nulla con le sue caratteristiche.

S.Shpendi. 7,5. Il bimbo è decollato. Sigla la sua prima doppietta da professionista, quinto timbro in campionato, mostrando due caratteristiche fondamentali per chi attacca, cinismo nel primo gol e classe sopraffina sul secondo.(C.Shpendi ng)

Corazza 6,5. Le triangolazioni con Stiven sono state le merci migliori mantenute nel frigo di Pontedera. Gira per il campo al servizio della squadra, stavolta non segna ma fa segnare e questo conta. (Udoh ng).

d.z.