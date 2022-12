Addio 2022. Il bilancio di un anno di emozioni

di Luca Ravaglia

Non solo calcio. Se ne sta andando in archivio un anno di sport cesenate, dodici mesi di sudore versato su qualunque tipo di superficie calpestabile con risultati più o meno soddisfacenti, che qui vogliamo riassumere, partendo prima di tutto dal mondo dei ’grandi’, pur nella consapevolezza che per tante realtà del nostro territorio i vivai, che arrivano anche a contare numeri da record, sono il velo sale dell’attività portata avanti quotidianamente.

Basket. Per raccontare le pieghe dell’universo cesenate servirebbe lo spazio di un’enciclopedia, che qui non è disponibile. Si fa quel che si può. Esattamente come hanno fatto i Tigers, che dopo essere arrivati in città con una stagione e mezzo (accidenti al covid...) da urlo, hanno progressivamente scalato le marce arrivando a conquistare una salvezza in B passando dai playout. Dopo di che è arrivato il trasferimento a Cervia.

Dunque in ambito maschile il meglio che resta è la serie D firmata Cesena 2005. Inutile nascondersi dietro a un dito: è troppo poco. Perché va bene (meglio, benissimo) far crescere i giovani, ma la città è grande, gli atleti ci sono e l’entusiasmo pure. E’ giusto lavorare per costruire qualcosa in più. Magari nell’ottica di una collaborazione con l’altra società del territorio la ’Livio Neri’. Perché da una parte all’altra del parquet c’è spazio solo per i canestri. I campanili non ci stanno.

In controtendenza c’è la palla a spicchi femminile griffata Nuova Virtus, che nel 2022 si è presa la serie B perdendo soltanto una gara. Infortuni e inesperienza di un roster molto giovane in autunno hanno tirato il freno a mano, ma se il progetto continuasse su questi binari, la strada del radicamento pare giusta. Lanciando il sasso e nascondendo subito la mano: che spettacolo gli anni dell’Ahena con lo scudetto e la Coppa Campioni...

Volley. Che il mantra sia il vivaio ormai sarà comparso anche nella ragione sociale: del sodalizio fanno parte un migliaio di atlete che hanno in cima alla piramide la squadra femminile di B1, allenata da Cristiano Lucchi. Uno di quelli che sa perfettamente ciò di cui parla. E’ qui per far crescere le giovani e la stagione che si è chiusa in estate gli ha dato dieci volte ragione. Il torneo attualmente in corso però è spigoloso. La squadra è reduce da un periodo di appannamento che sta avvicinando molto (troppo) le zone a rischio. Che il 2023 sia migliore.

Calcio a 5. Anche a pensarci bene la Futsal Cesena avrebbe davvero pochissimo da chiedere in più rispetto alla trionfale cavalcata che ha portato alla promozione in A2 e a un girone d’andata stellare nella nuova categoria, vissuto tutto ai piani altissimi, con un solo ko. E’ sfuggita la Coppa Italia in finale, ma parliamo di inezie. Comprensibilissima la scelta di blindare fin da ora il futuro di mister Osimani.

Pugilato. Evidentemente i giaguari non invecchiano. Per Matteo Signani poche parole e moltissimi fatti: quelli che sul ring della ’sua’ esultante Savignano hanno mandato al tappeto il francese Anderson Prestot, riportando in Romagna la cintura di campione europeo Ebu dei pesi medi. Che abbia 43 anni lo dice solo la sua carta di identità.

Ginnastica artistica. Serve portarsi la bombola d’ossigeno, perché si vola altissimo. Partiamo dalle squadre: la maschile è arrivata terza in A1, quella femminile la A1 la ha conquistata con pienissimo merito. D’altra parte quando puoi contare su un’atleta come Chiara Barzasi, 15 anni, fresco oro europeo juniores e in possesso di tutto il talento che legittima a sognare i cinque cerchi, le chiacchiere sono fuori luogo. Vale anche tra i maschi: Niccolò Vannucchi, Andrea Dotti, Lorenzo Tomei sono stati protagonisti di ottime prove a livello internazionale. E non sono soli.

Atletica. Serve per forza partire dalla categoria master, dove l’endassina Cristina Sanulli ha polverizzato chi si ricorda più quante volte i (suoi) record italiani sui 100 e i 200. Stagione super che deve fare da trampolino ai mondiali del 2023. Ma non c’è solo lei. Il movimento è in forte crescita, sia in termini di iscritti che di risultati. Valido staff tecnico, il tandem Nicoletta Tozzi Barbara Valdifiori in cabina di regia e nuovo impianto in vista. Si corre col vento a favore.

Rugby. In serie A il Romagna Rfc maschile deve accelerare: la squadra è penultima, con 10 punti in 9 partite (molto meglio la compagine femminile, che nella stessa serie è terza a 4 punti dalla vetta). Merita però di essere citato l’ambizioso progetto della franchigia, che mira ad alzare progressivamente il livello di tutte le squadre del territorio attraverso una rete di collaborazioni che rappresentano l’aspetto più virtuoso dello sport che vuole crescere.