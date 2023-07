Al Savio c’è il Gran Premio Riccardo Grassi

Questa sera l’Ippodromo del Savio metterà in scena il primo grande appuntamento classico della stagione, il Gran Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative, un evento che calamita le attenzioni degli appassionati di trotto locali, nazionali e non solo. I protagonisti saranno dieci cavalli anziani con alle spalle importanti palmares.

La vincitrice dello scorso anno Akela Pal Ferm (nella foto qui a destra) è in grado di ripetere l’impresa grazie alla guida di Antonio di Nardo, da qualche anno fidato driver per l’allenatore Gennaro Casillo, mentre tra i numerosi candidati al ruolo di alternativa spicca il velocista Achille Blv, pupillo di Enrico Bellei e reduce dal brillante successo bolognese nel Gran Premio Della Repubblica. Il fortunato sorteggio pone poi i riflettori su Bonjovi Mmg, esperto sprinter che Giampaolo Minnucci (foto in alto a destra) guiderà confidando nelle doti del cavallo tornato a correre in prima fila dopo gli opachi risultati legati a collocazioni poco adatte; in alternativa ci sono anche Bythebook, che Alessandro Gocciadoro consegnerà alle redini di Roberto Vecchione e Belzebù Jet, brillante protagonista del Lotteria e ben guidato da Vincenzo Luongo.

Alle 21 la serata si aprirà coi puledri: l’ottima impressione destata da Freeway Bi pone il portacolori della Scuderia Biasuzzi tra i principali papabili al successo finale. La seconda corsa sarà invece abbinata al Torneo Gentlemen 4 Life, manifestazione benefica nella quale i guidatori non professionisti scendono in pista senza l’ausilio della frusta. Sarà in gara anche il cavallo austriaco Heck M Eck, condotto da Zaccherini e seriamente indagato per arrivare al successo su Big Capar, guidato da Carlo Ulivi.

Alla terza corsa, invece, nastri e doppio chilometro per cavalli di tre anni dalle buone referenze: Marco Stefani andrà a caccia di soddisfazioni in sediolo alla rientrante Esmeralda Gar, ma dovrà vedersela con Embaiador e Roberto Vecchione, agguerriti avversari insieme a Ecuador Cr e Antonio di Nardo.

Qualità ed equilibrio dovrebbero caratterizzare la quarta corsa, un miglio per cadetti nel quale è annunciato un riscontro cronometrico di tutto rispetto grazie alla caratura dei sette attori in gara con Drake, Dom Perignon e Demon dell’Est a disputarsi il successo al quale ambisce però anche il sorprendente vincitore dello scorso venerdì Darwih Wise L. Alla quinta, grandi aspettative e sfida annunciata tra Cesare Amg con Enrico Bellei, Fun Quick guidato da Roberto Vecchione e Zandroz, eccellente cavallo affidato a Santo Mollo.

La chiusura sarà dipinta di rosa con otto cavalle di tre anni impegnate sui due giri di pista: in ottica vittoria, attenzione a Euforia di No, Eveline Bar e Ester Pan. Tutte le corse della serata saranno però abbinate a un premio legato a Romagna Iniziative: infatti fin dai suoi primi anni di nascita il consorzio promuove e sostiene le attività dell’ippodromo di Cesena, patrimonio sportivo e sociale del territorio. Il trofeo messo in palio è in effetti giunto alla sua 21ª edizione.

All’Ippodromo questa sera saranno presenti anche alcune associazioni sostenute da Romagna Inziative, come ‘Altrove Theatro’, che dal 2017 porta eventi gratuiti nelle piccole comunità dell’Appennino romagnolo, mirando a recuperare e condividere la memoria locale, ’Time to Move’, che anche nell’ambito di Cesena in Wellness ha l’obiettivo di diffondere l’educazione al movimento e ai sani stili di vita e ’San Biagio Ravenna Asd’, che è riuscita a rinnovare (tramite una raccolta fondi che ha raccolto oltre 15.000 euro) le sue attrezzature e il campetto sportivo. L’ingresso all’Ippodromo è gratuito.