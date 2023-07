Al Savio sfida Romagna-Usa Al via i gentleman driver

È imperniata sulla sfida Italia-Usa per gentleman driver la serata odierna all’Ippodromo del Savio. E’ il secondo atto della breve tournée che un quartetto di guidatori dilettanti Usa intraprende ogni anno in Italia, dopo due anni di sosta per il Covid. Il primo atto c’è stato mercoledì sera a Padova: erano previste due corse, ma dopo la prima, dove gli americani hanno conquistato primo e secondo posto, si è scatenata una grandinata che ha costretto ad annullare le corse successive.

Questa sera il quartetto americano affronterà la rappresentativa dell’Emilia-Romagna in due corse, seconda e terza del programma, Premio Pubblisole e Premio Fondazione Romagna Solidale, con cavalli assegnati a sorte. I quattro americani (Anthony Beltrami, Joe Faraldo, Scott Keppler e Alan Schwartz) scenderanno in pista in entrambe le corse, mentre gli emiliano-romagnoli si alterneranno. Nella seconda corsa ci saranno Giuseppe Rizzo, Calogero Di Maio, Francesca Consoli e Andrea Orlandi, nella terza Filippo Monti, Thomas Manfredini, Matteo Zaccherini e Carlo Ballotta.

L’altra corsa d’interesse è la sesta, Premio Consorzio Caiec, un miglio per anziani con prestigiose presenze come Volnik du Kras, giramondo ora di stanza alla Pradona presso Lorenzo Baldi, Bessie di Poggio, bionda portacolori di Carlo Hudorovich, terza in una finale della Coppa di Milano nel giorno di Sant’Ambrogio, Cobalto di No, guidato da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, che è tornato in Italia dopo aver tentato la fortuna in Francia, e Briccone Bello che Massimo Andreani allevatore, proprietario, allenatore e guidatore porta dalle Marche.

Oltre alle corse, diverse iniziative da segnalare: la lotteria di beneficenza ‘Tot insém-uniti facciamo la differenza’, organizzata dal Caiec, Consorzio Artigiani Impianti Elettrici Cesena, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Romagna Solidale Onlus a favore delle famiglie alluvionate. Per ‘Autori in Pista’ Mauro Tolomelli presenterà il suo libro ‘Storie nella storia. Le acque di Bologna’ conversando col giornalista Paolo Morelli dopo la quarta corsa, e per i più piccoli Elisa Mazzoli leggerà nell’arena realizzata con balle di paglia ‘Il furetto come fa’ con la Centrale del Latte di Cesena che offrirà ai bambini un gelato soft.