Al Torneo di Vienna 550 squadre e ritrovarsi finalmente insieme

Una settimana di basket a livello internazionale immersi nel fascino di una delle più suggestive capitali europee. E’ positivo su tutta la linea il bilancio delle quattro squadre della società Cesena 2005, che dal 3 all’8 aprile hanno cementificato lo spirito di gruppo e testato le loro abilità sul parquet in occasione del Torneo di Vienna, che quest’anno ha visto la partecipazione di 550 compagini arrivate da ogni latitudine del continente e anche da altre parti del mondo. "L’esperienza è stata indimenticabile – commenta Marco Vandelli, ex giocatore e attuale allenatore all’interno della galassia biancazzurra, che ha fatto parte della delegazione – ed è destinata a restare veramente nei ricordi tutti. Da Cesena sono partite quattro squadre, l’Under 13, due rappresentative Under 14 e una Under 15 che si è però dovuta misurare contro avversari di un anno più grandi. In tutto parliamo di 52 atleti e 10 accompagnatori. Tutti i gruppi hanno vinto almeno una gara e in più la squadra Under 13 e una delle Under 14 sono riuscite ad arrivare fino ai quarti di finale delle loro categorie".

Il programma della sei giorni viennese era stato studiato nei dettagli: i gruppi alloggiavano in una ‘barca-scuola’ ormeggiata sulle rive del Danubio e durante l’arco delle giornate si alternavano tra i campi di basket e le vie della città, vestendo sia i panni degli atleti che quelli dei turisti. "Partecipiamo a questo torneo dal 1999 – conclude Vandelli – e ogni anno torniamo a casa pienamente soddisfatti e con dei ricordi stupendi. Ora poi, nell’era post covid, l’impatto è stato davvero bellissimo. I partecipanti sono aumentati, così come la voglia di stare insieme che l’ha fatta da padrone. In pratica in ogni angolo della città si incontrava una squadra in ‘libera uscita’. E tutto questo è stato davvero bellissimo".

