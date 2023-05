Alexis Ferrante protagonista con una doppietta nella partitella

Un’altra partitella, per fortuna, un’altra giornata di svago e divertimento, pur sempre nell’ottica del massimo impegno e della concentrazione che non lascia nulla al caso.

La partitella in famiglia giocata ieri mattina all’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha chiuso un’altra settimana di allenamenti in casa Cesena. Il tecnico Domenico Toscano ha contrapposto due formazioni utilizzando gli stessi bianconeri scesi in campo nel test di mercoledì contro la Primavera 1, con l’aggiunta di Ferrante ma senza Lepri, impegnato in Primavera 1 nella gara di campionato contro la Sampdoria (vedi riquadro in alto a destra) con David e Francesconi, mentre sempre a riposo sono rimasti Cristian Shpendi e Lewis i cui problemi fisici però non sono tali da preoccupare più di tanto lo staff tecnico ed anche lo staff medico del Cavalluccio. E proprio l’attaccante argentino, che ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative della vigilia, è stato tra i protagonisti con una doppietta nel secondo tempo per la squadra in casacca rossa: la prima rete l’ha realizzata su rigore guadagnato da Saber, mentre la seconda è arrivata al termine di una bella combinazione con Stiven Shpendi.

Proprio quest’ultimo aveva sbloccato il punteggio nei primi 45 minuti, finalizzando una veloce ripartenza con un tiro di pregio che si è insaccato alle spalle del portiere.

I bianconeri godranno oggi di una giornata di riposo e lunedì pomeriggio si ritroveranno a Villa Silvia dove, al ritmo di una seduta al giorno, proseguiranno la preparazione in vista dell’esordio nei playoff previsto per sabato 27 maggio. Escludendo oggi, mancano ancora 19 giorni pieni prima di tornare in campo per una gara ufficiale: coraggio, siamo quasi al giro di boa di questa pausa lunga, eterna, assurda ed inconcepibile. Intanto i playoff giovedì 11 prenderanno il via: qualcosa almeno per distogliere la monotonia del periodo.