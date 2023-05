Allenamento in mattinata a Villa Silvia

Tutto tranquillo all’allenamento di dieri del Cesena. Dopo la sgambata contro la Primavera, il lavoro è stato più tranquillo con seduta in palestra e poi sul campo esercitazioni sul possesso palla. A parte hanno lavorato Ferrante, lewis e Cristian Shpendi. Oggi e domani sedute mattutine sempre a Villa Silvia. Domani la Primavera proverà a interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila arrivate dopo la vittoria in casa del Frosinone. In casa i bianconeri se la vedranno con la Sampdoria che viene da una serie positiva di sei gare (quattro vittorie e due pari) e che in classifica è ottava con 42 punti. I biglietti per la gara saranno in vendita al costo unico di cinque euro (gratis gli under 14) a dalle 13 a Martorano. Match in diretta dalle 15 sul canale SiLive24 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.