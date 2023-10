Allieve Endas nella storia. Sfiorato il podio nazionale

Storico risultato per l’Atletica Endas Cesena che per la prima volta ha conquistato il quarto posto nella finale nazionale delle prove multiple grazie al talento della squadra Allieve capitanata da Giulia Senni.

Per il sodalizio cesenate è l’ennesimo importantissimo traguardo raggiunto in una stagione che ha regalato imprese a 360 gradi, dagli incredibili trionfi del gruppo master guidato dalla campionessa mondiale ed europea Cristina Sanulli, fino appunto alle consacrazioni arrivate dal vivaio, nel quale stanno maturando in fretta talenti dalle spiccate prospettive future.

A scrivere una ennesima indelebile pagina di storia sono state Silvia Antimi, Angelica Collini, Lea Morandi e appunto Giulia Senni, le componenti della squadra Allieve che ha partecipato alle prove multiple sotto l’egida del giovane tecnico Luca Casadei, a sua volta ex decatleta.

Le atlete cesenati si sono presentate alla finale nazionale che si è svolta a Vicenza tra il 7 e l’8 ottobre in virtù dei già ottimi risultati conseguiti ad aprile in ambito regionale, che avevano regalato al gruppo un pass di accesso col settimo miglior punteggio italiano.

Traguardo che evidentemente non è bastato, visti i risultati ottenuti lo scorso fine settimana. Tanto più che dopo la prima giornata la squadra dell’Endas si era addirittura posizionata nella seconda posizione provvisoria. Anche il quarto posto finale è comunque un risultato da incorniciare, senza precedenti per le bacheche endassine.

Entrando nello specifico dei risocntri ottenuti dalle singole atlete, Lea Morandi ha registrato il suo primato personale in ognuna delle sette gare in programma, Silvia Antimi e Angelica Collini hanno fatto lo stesso su molte delle gare disputate e Giulia Senni si è invece superata nel salto in alto: il lavoro estivo per farsi trovare pronte a questo importante appuntamento ha dato i suoi frutti.

Oltre alle ragazze impegnate a Vicenza, i giovani cadetti e i ‘più maturi’ master hanno invece rappresentato l’Emilia Romagna nelle rappresentative regionali rispettivamente impegnate a Caorle (Criterium Cadetti) e a Lignano Sabbiadoro (Trofeo delle Regioni master), mentre gli under 14 hanno partecipato alla fase regionale del trofeo Coni di prove multiple a Ravenna. A Caorle è arrivato il bel quinto posto dei promettenti lanciatori Andrea Giottoli nel martello e Arianna Prati nel disco. Il giovanissimo velocista Giovanni Orlandi si è piazzato settimo nella finale B degli 80 metri e Irene Piazza è arrivata 25esima nel martello.

L’ultima gara della stagione giovanile è in programma domenica 15 ottobre, quando a Modena sarà di scena il Trofeo delle Province.