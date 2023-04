Amadori a fianco del Cesena nel progetto di ’Calcio integrato’

Una delle realtà economiche più importanti della Romagna, fra i leader nazionali del settore agroalimentare, scende in campo per sostenere e far crescere il progetto “Per un calcio integrato”. Il programma di inclusione sociale del Cesena giunto alla quinta edizione, avrà infatti in Amadori il suo partner principale a partire dalla prossima stagione. L’accordo, di durata biennale, è stato siglato ieri mattina dal presidente del club bianconero, Robert Lewis, e dall’amministratore delegato dell’azienda, Denis Amadori.

"Desidero ringraziare Denis Amadori per aver subito preso a cuore il nostro progetto, condividendone i valori e la finalità - ha dichiarato Robert Lewis. È nostra intenzione sviluppare nel futuro il programma e aprirlo ad altre collaborazioni al fine di dare un’opportunità a livello relazionale a un numero sempre maggiore di ragazzi con disabilità, sempre nel rispetto dello spirito che rende unico il nostro progetto: vale a dire quello di offrire, attraverso l’esperienza del gioco, un’occasione formativa anche alle persone normodotate. Sapere che da oggi al nostro fianco ci sarà una realtà così importante come Amadori dà ulteriore slancio ai nostri propositi".

"Ringrazio il presidente Lewis per averci fatto conoscere il progetto, che abbiamo scelto di sostenere con forza, per far vivere a tanti ragazzi un’esperienza unica di amicizia, sport e integrazione - ha commentato Denis Amadori. La nostra azienda resta profondamente legata a Cesena e alla Romagna, dove la sua storia è iniziata oltre cinquant’anni fa. Consapevoli del nostro ruolo sociale oltre che economico, sosteniamo da sempre tante iniziative per promuovere il benessere del territorio e di tutte le comunità in cui operiamo, in coerenza coi nostri impegni in ambito Corporate Social Responsibility. Grazie a questo contributo crediamo che il ‘calcio integrato’ possa crescere ancora, a Cesena e in Romagna".

Integrare i ragazzi con disabilità con i coetanei normodotati, nella convinzione che l’attività motoria possa contribuire al benessere della persona ed allo sviluppo di alcuni valori fondamentali nella formazione caratteriale, sociale e relazionale. Nasce con questa finalità, nel 2019, il progetto realizzato con l’associazione allenatori che permette a ragazzi e ragazze (tra 8 e i 18 anni) con disabilità intellettive e relazionali di allenarsi al fianco di giovani atleti del settore giovanile bianconero.

L’obiettivo del programma è ricercare un’integrazione piena tra ragazzi normodotati e altri con disabilità intellettive e relazionali. Questi ultimi, attraverso attività ludiche, possono sperimentare esperienze nuove per accrescere le proprie competenze e la propria autostima, mentre i primi vengono portati a risolvere in forma spontanea quella chiusura iniziale che a volte ci può essere verso situazioni che presentano elementi di diversità. Il progetto si avvale, oltre che degli allenatori del settore giovanile del Cesena, anche di esperti di dinamiche socio-relazionale e degli istruttori qualificati. A coordinarli c’è il cesenate Massimo Buratti.