Anche la squadra femminile è pronta al via. Sermenghi: "Ripartiamo dalle cose buone"

E’ in rampa di lancio anche il campionato di rugby femminile. La squadra del Romagna, che milita nel campionato di serie A, sarà guidata ancora dal tecnico Fabio Sermenghi, affiancato da Alessandro Pirona, allenatore della mischia, a sua volta confermato insieme al resto dello staff della passata stagione, a cui si aggiunge Roberta Naldi che, appesi gli scarpini al chiodo per motivi fisici, sarà la nuova team manager. "Vogliamo ripartire da quanto di buono mostrato lo scorso campionato – è l’auspicio di Sermenghi - Possiamo contare sull’inserimento di alcune ragazze dei vivai dei club del territorio e questo è un segnale molto incoraggiante. Il passaggio dalle giovanili in prima squadra si colloca in un percorso iniziato l’anno scorso e che proseguirà anche in questa stagione".