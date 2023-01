Ancora dieci giorni poi si torna in campo

Ultimi dieci giorni di lavoro in palestra e poi si comincerà a fare sul serio: il 4 febbraio la Nuova Virtus Cesena inizierà la seconda fase del campionato di B di basket femminile, quella che metterà in palio la permanenza nella categoria. La formula riunisce i club classificatisi dal quinto all’ottavo posto nel girone A e dal quinto a settimo in quello B (dove le squadre sono dispari e nel quale ha militato la Nuova Virtus). Non verranno riportati i punti degli scontri diretti della prima fase, tutti partiranno da zero. Gare di andata e ritorno, le ultime due retrocederanno in C. I cesenati hanno chiuso la prima fase con due vittorie, ma in crescita. Il gruppo è giovanissimo e dovrà fare affidamento sull’esperienza maturata per centrare un obiettivo che permetterebbe al club di radicare il suo progetto di crescita.