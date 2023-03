Ancora porte aperte ai tifosi Saber sta lavorando ancora a parte

E’ iniziato ieri pomeriggio al centro Rognoni il conto alla rovescia in vista della gara con il Montevarchi in una dei due allenamenti settimanali aperti ai tifosi. Ad aprire la seduta è stata una riattivazione muscolare, prima eseguita a secco insieme al preparatore atletico Andrea Nocera e poi proseguita sul campo con anche l’utilizzo del pallone. A seguire mister Domenico Toscano (foto a destra) ha proposto alcune esercitazioni sul possesso palla prima di dare spazio a una partitella su campo ridotto.

A parte ha lavorato Saber che ha proseguito nel suo programma di recupero tra fisioterapia, piscina e palestra. La preparazione verso il match con i toscani proseguirà questa mattina sempre a Villa Silvia e sempre con i cancelli aperti.

Sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio a dirigere Cesena-Montevarchi in programma domenica (ore 14.30) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. E’ la seconda volta che il fischietto bergamasco arbitra i bianconeri: il precedente risale al 23 febbraio scorso, alla gara con l’Imolese terminata 0-0.

Mancano ancora 13 gare al termine del campionato di Primavera 1. Il Cesena di mister Ceccarelli sabato 4 marzo alle 13 affronterà in casa il Torino, poi lunedì 13 alle 18 sarà impegnato nella trasferta di Sassuolo, mentre domenica 19 marzo sempre alle 13 ospiterà l’Atalanta.

Non scenderà in campo nel fine settimana 25-26 marzo, mentre tornerà in campo domenica 2 aprile quandosarà impegnata nella gara nel Lazio contro il Frosinone, mentre venerdì 7 aspetterà in Romagna il Verona. Sabato 15 prestigioso appuntamento a Torino contro la Juventus, sabato 22 invece arriverà a Cesena la Fiorentina, mentre una settimana più tardi si salirà in aereo per la gara di Cagliari. In maggio si giocheranno cinque gare: sabato 6 Cesena-Sampdoria, sabato 13 Udinese-Cesena, mercoledì 17 Cesena-Empoli, sabato 20 Inter-Cesena e chiusura sabato 27 con il derby contro il Bologna.