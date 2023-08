Ancora Vecchione

Le corse di venerdì sera all’Ippodromo del Savio sono ruotate intorno al ’Premio Confesercenti di Ravenna e Cesena’, che ha visto protagonista Roberto Vecchione, reduce dalla recente vittoria del Superfrstino avvenuta martedì sera sempre sulla pista cesenate. Vecchione era alle redini di Corleone Fi, veloce alla giravolta e ancora tonico in arrivo tanto da riuscire a rintuzzare le velleità di Vincent Trio che a sua volta ha preceduto la compagna di nastro Bica Dl.

Il vincitore, che ha rispettato i favori del pronostico mettendo del pepe a una serata che fino a quel momento lo aveva visto nelle retrovie, ha superato il traguardo alla media di 1.15.5.

Ora l’impianto sportivo cesenate si prepara dunque al gran finale della stagione, in programma sabato 2 settembre quando andrà in scena il Campionato Europeo, evento clou del trotto nazionale e non solo, il cui primo atto è già stato scritto nelle ultime ore, con l’estrazione dei numeri abbinati ai cavalli. La formula prevede due prove con ordini di partenza invertiti: nel caso in cui si registrassero due vincitori diversi, il titolo verrà messo in palio nella ’bella di mezzanotte’.