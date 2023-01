Angelini, al tie-break sconfitta che brucia

L’Elettromeccanica Angelini Cesena domenica al Carisport ha terminato il girone d’andata del campionato di B1 femminile con una sconfitta bruciante rimediata contro la diretta inseguitrice Castelbellino, che ha esultato al tie-break (25-22, 15-25, 25-23, 22-25, 12-15), facendo pagare cara alle bianconere l’assenza della capitana Giada Benazzi, costretta in tribuna a causa di un infortuno alla mano destra.

La squadra di coach Cristiano Lucchi gira così la boa di metà stagione in decima posizione con 13 punti (5 vittorie e 7 sconfitte) e con tre punti di margine dalla zona rossa che vale la retrocessione.

Nel primo set Cesena si porta avanti grazie agli attacchi potenti di Pinali (8-5) ma le ospiti non ci stanno (8-9); si procede punto a punto (15-15), fino al primo tempo di Guardigli che vale il 25-22.

Nel secondo parziale si gioca in equilibrio con Cesena che tenta la fuga ma viene ripresa più volte: Parise attacca sempre forte (13-12) ma sul 15-14 le bianconere spengono la luce subendo un pesantissimo parziale di undici punti; la ricezione è imprecisa, troppi errori in attacco e Castelbellino ne approfitta chiudendo 15-25.

Nel terzo set Cesena si trova a rincorrere (2-5, 7-12); Caniato accorcia 10-12 ma le marchigiane spingono al servizio 11-16; Di Arcangelo di seconda intenzione trova il 17-19, Pinali tiene a galla le compagne attaccando forte (20-21) e passa il testimone a Parise che non si lascia intimorire dal punteggio, mette la freccia e chiude con quattro punti consecutivi 25-23.

Il vero rammarico è nel quarto parziale, in cui Cesena parte bene con Pinali mattatrice (12-7); ma ancora una volta le bianconere si sgretolano subendo sette punti consecutivi (12-14); Caniato e Parise pareggiano i conti 21-21 ma le marchigiane girano bene in difesa e accelerano con carattere 22-25.

Nel quinto set Cesena è più opaca mentre Castelbellino è più energica (6-12); Pinali dai nove metri rimette in carreggiata le bianconere (11-13), ma le avversarie non demordono e con il muro su Parise agguantano set e match 12-15. Tra i singoli, best scorer è Parise che vince da sola più di un set (26 punti di cui 2 ace); la segue Pinali che va a segno 23 volte (1 ace e 1 muro, nonché ricezione al 55% di positività). In doppia cifra anche Guardigli che mette a terra 14 punti di cui 5 muri, con un incredibile 56% in attacco. Le ragazze di coach Lucchi dovranno ora sfruttare la sosta di due weekend i per tornare in palestra e organizzare al meglio il girone di ritorno a partire dal prossimo match interno con San Damaso Modena, ultima della classe il 5 febbraio.

Luca Ravaglia