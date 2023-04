Angelini, domani a Corridonia per allontanarsi dalla zona pericolo

di Luca Ravaglia

Dopo il turno di riposo e la sosta pasquale, l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo nel quartultimo turno del campionato di serie B1 femminile: appuntamento domani alle 21 sul difficile campo di Corridonia. Sarà l’ennesimo match delicato nel quale le bianconere cercheranno di raccogliere punti per staccarsi sempre più dalla pericolosa zona rossa. Cesena, che è sesta in classifica a quota 30 punti (la stessa dote condivisa con Campagnola Emilia, Jesi e Trevi in una graduatoria affollatissima soprattutto nella sua parte centrale), riparte dal prezioso successo a Trevi (1-3). Corridonia, terzultima della classe a quota 25 punti e che di recente ha annunciato la nuova allenatrice, attraversa un periodo davvero molto difficile dovuto alle sei sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per mano proprio di Trevi.

All’andata le marchigiane ebbero la meglio: per Benazzi e compagne è dunque arrivata l’ora del riscatto, anche perché aggiudicarsi questo ennesimo scontro diretto significherebbe compiere un altro – non ancora decisivo ma in ogni caso molto importante per non dire di più – passo verso la permanenza in categoria, che quest’anno si sta dimostrando un traguardo decisamente complesso da raggiungere, anche per via della grande competitività del gruppo delle concorrenti.

"Ripensando alla partita giocata a Trevi – commenta Angelica D’Aurea – non possiamo che ribadire la nostra soddisfazione: abbiamo conquistato una vittoria veramente molto importante, sia per la classifica che per tutte quante noi. Dopo un primo set equilibrato perso ai vantaggi, ci siamo sciolte e abbiamo imposto il nostro gioco, con la correlazione muro-difesa che si è rivelata estremamente efficace".

La schiacciatrice classe 1997, tornata a Cesena dopo la parentesi forlivese, prosegue analizzando il prossimo impegno che vedrà in campo le cesenati: "Sfruttando il doppio turno di sosta abbiamo lavorato duramente in palestra, cercando di perfezionare ancora di più le affinità di squadra in vista della trasferta a Corridonia. Non pensiamo certo che sarà una partita facile, ma dovremo cercare di imporre il nostro ritmo per fare più punti possibili e raggiungere quanto prima la quota salvezza".

Questa la classifica del girone D dopo il ventiduesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, mentre le ultime tre retrocedono in B2): VTB Bologna 57; Altino 45; Clai Imola 36; Mosaico Ravenna 33; Forlì 32; Elettromeccanica Angelini Cesena, Campagnola Emilia, Jesi, Trevi 30; Castelbellino 28; Corridonia 25; San Damaso Modena 12; Volley Modena 8.

Domani scenderà in campo anche la pallavolo maschile, quella che nel nostro territorio è griffata Sab Group Rubicone in Volley e che sarà di scena alle 17.30 a San Mauro Pascoli contro Padova. La formazione gialloblù, settima a 34 punti, affronterà la penultima forza del torneo, che è invece ferma a quota 10. Un impegno alla portata da non fallire per non complicarsi la vita.