Angelini, domani in casa contro Altino

Dopo oltre un mese di lontananza dalle mura amiche del Carisport, l’Elettromeccanica Angelini Cesena domani alle 17.30 tornerà a giocare un match casalingo valido per il campionato di pallavolo femminile di B1: per l’occasione arriverà Altino, seconda forza del campionato. Le bianconere sono reduci dalla corroborante vittoria a Corridonia (0-3), successo fondamentale per la classifica: ora infatti occupano il sesto posto a 33 punti (a -1 dalla quarta e a +8 dalla prima della zona rossa). Le abruzzesi vengono invece dalla sconfitta al tie break contro la capolista Bologna. All’andata le ragazze di coach Lucchi furono sconfitte 3-1, giocandosela alla pari e commettendo le sbavature fatali proprio sui finali di set.

Mancano tre giornate alla fine del campionato, due delle quali al Carisport: serve l’ultimo colpo di reni. "Sapevamo – dice Federica Polletta – che contro Corridonia sarebbe stata complicata. Siamo scese in campo con determinazione e abbiamo portato a casa il successo. Altino è una corazzata, ma noi stiamo bene e vogliamo toglierci altre soddisfazioni, con il sostegno del nostro pubblico".

Luca Ravaglia