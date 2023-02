Angelini, il ritorno inizia con il passo giusto

di Luca Ravaglia

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha iniziato il girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile nel modo migliore, vincendo 3-1 (25-18; 25-12; 25-27; 25-18) il match contro il fanalino di coda San Damaso Modena. Coach Lucchi riesce a schierare Benazzi, protagonista di un recupero-record dall’infortunio alla mano destra, e Di Arcangelo, con solo un paio di allenamenti all’attivo rientrata da una malattia. Continuità nel cambiopalla e 14 muri sono state le principali armi sfoderate dalle bianconere.

Nel primo set Cesena si porta subito avanti, Di Arcangelo punge al servizio (10-7) e gioca astuta anche di seconda intenzione (12-8); Benazzi sfoggia tutta la voglia di schiacciare accumulata nelle ultime settimane e attacca forte anche da posto quattro (20-15), chiude Gennari con la doppietta muro-fast 25-18. Nel secondo parziale Cesena è ancora più imponente: la ’pipe’ di Parise è imprendibile (6-3), Pinali attacca forte in mezzo al muro (14-7), Calisesi alza precisa da fondo campo e Parise risponde presente (19-10); coach Lucchi inserisce Conficoni-Pasini e le due giovani sono le protagoniste degli ultimi punti. Nel terzo set le modenesi provano a scappare (2-5), Guardigli pareggia e a muro guadagna il massimo vantaggio (13-9); le avversarie però rientrano e arrivano fino al 25-27 che riaccende le speranze emiliane. Nell’ultimo set le ospiti provano a replicare l’andamento di quello precedente scappando (1-4), ma gli attacchi di Pinali sono troppo potenti (7-7); entra Bellini al servizio e fa ace (17-13), Benazzi a muro è granitica (19-15) e gioca veloce in attacco (22-16); il primo tempo di Gennari vale set (25-18) e match.

A livello individuale, la miglior realizzatrice è stata capitan Benazzi con 20 punti, il 44% di positività in attacco e 4 muri. Ottima prestazione per Gennari (15 punti di cui 1 ace, 6 muri e il 50% in attacco). L’Elettromeccanica Angelini Cesena con questa vittoria rimane in 10ª posizione ma aggancia la nona Campagnola Emilia e guadagna un po’ di respiro sulla zona rossa, ora distante sei lunghezze. Le bianconere si preparano alla trasferta di domenica sul campo della capolista Bologna.

Giornata da dimenticare per la squadra maschile Sab Group Rubicone in Volley, che in serie B è stata costretta ad arrendersi 1-3 (25-27, 25-17, 17-25, 18-25) alla veronese Arredopark Dualcaselle, seconda in classifica. Continua infine il momento negativo della Rubicone In Volley di C femminile ko 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) a Ravenna contro Volley Academy. La squadra di Ortolani è ora ultima a 8 punti.