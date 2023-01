Angelini, più forte con Greta Pinali

Il Volley Club Cesena si rinforza in vista della seconda parte di stagione, che dovrà vedere la squadra di coach Cristiano Lucchi allontanarsi dalle zone a rischio della classifica, visto che a oggi il terzultimo posto che vale lo scivolo in B2 è solo due punti più in basso rispetto alle bianconere. Dunque ecco Greta Pinali, schiacciatrice che ha firmato un contratto fino al 2024 e che sarà disponibile già nel derby di domenica a Ravenna.

Classe ’97, alta 185, bolognese e gemella dell’azzurro Giulio, Pinali cresce nel Volley San Lazzaro. A 15 anni l’esordio in B1: sei stagioni consecutive nel campionato cadetto fino al 2018, anno in cui conquista la promozione in A2. Poi il trasferimento a San Giovanni in Marignano in A2; stessa categoria nel 2020 a Montale. Nel 2021 torna in B1 dove conquista da protagonista l’A2 con l’Offanengo, club in cui ha militato anche nella prima parte di questa stagione. "Sono molto contenta – ha detto – di essere a Cesena. Passerei ore e ore ad allenarmi e sono entusiasta di trovare coach Lucchi. Lo conosco da quando allenava a Bologna e sono sicura di andare incontro a mesi di lavoro intenso".

l.r.