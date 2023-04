Angelini, settima vittoria di fila e affermazione determinante

L’Elettromeccanica Angelini Cesena centra la settima vittoria su nove gare del girone di ritorno del campionato di volley femminile di serie B1 e fa segnare un importantissimo passo verso la salvezza. Benazzi e compagne tornano da Corridonia con tre punti guadagnati al termine di una prestazione dominata al servizio e in cambiopalla. Dopo un’ora e mezza di gioco si chiude 0-3 (15-25, 21-25, 22-25).

Senza coach Lucchi in panchina, impegnato a Malta per i Campionati Europei Under 18 Small Countries Association con la Nazionale femminile di San Marino, le bianconere guidate dunque da coach Morri scendono in campo con il coltello tra i denti e non lasciano spazio a nessuna esitazione. A livello individuale, capitan Benazzi è la top scorer del match con 18 punti di cui 1 ace e 1 muro; percentuali eccellenti per Guardigli che va a segno 9 volte (4 muri) con il 62% di positività in attacco; Calisesi mantiene bene il controllo della seconda linea, specialmente in difesa.

Con questo risultato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena sale a quota 33 punti in classifica, guadagnando sempre più ossigeno rispetto alla zona rossa, ora distante otto lunghezze, e raggiungendo la sesta posizione. Il prossimo incontro vedrà le bianconere impegnate al Carisport domenica 23 aprile contro la seconda della classe Altino.

l.r.