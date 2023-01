Angelini, vittoria nel derby targata Benazzi

di Luca Ravaglia

Servivano risposte urgenti; sono arrivate in fretta e nel posto in cui contava maggiormente: il campo. E non un campo qualsiasi, ma quello di Ravenna, dove il Volley Club Cesena targato Elettromeccanica Angelini ha ripreso il suo cammino nel campionato femminile di serie B1 battendo nel primo derby del 2023 le padrone di casa al tie-break (29-31, 25-13, 11-25, 25-20, 1-15). Capitan Benazzi con i suoi 30 punti e il muro bianconero (ben 22 in tutto il match contro i 6 ravennati) sono stati i protagonisti di questo successo che regala qualche punto di respiro tra Cesena e la zona rossa.

Il primo set è un’autentica battaglia: si gioca all’insegna dell’equilibrio (8-8, 11-11), Parise dai nove metri allunga 12-15; Benazzi a muro firma il 19-23 ma poi le bianconere sprecano il vantaggio e Ravenna conquista il set point (24-23). Si va ai vantaggi, sale ancora di più l’intensità a suon di cambiopalla e le ragazze di coach Lucchi annullano sei set point avversari consecutivi: con Benazzi in battuta le padrone di casa commettono due errori e il set è di Cesena 29-31.

Nel secondo parziale Ravenna parte forte e si porta avanti con prepotenza (6-0, 11-4); Cesena soffre in ricezione e Lucchi mescola le carte con il doppio cambio Conficoni-Pasini e l’inserimento di Caniato per Gennari; l’ace di Pinali vale il 16-9, ma le giovani bianconere continuano a regalare punti tra invasioni e attacchi out e finisce 25-13.

Nel terzo set Cesena parte agguerrita e a muro conquista i break più pesanti (4-9); il servizio di Di Arcangelo va giù 5-12, Parise attacca forte da posto due 10-15; ancora una volta è il muro bianconero a fare la differenza con quattro stampate consecutive in cui c’è sempre la firma di capitan Benazzi (10-20); la palletta di Parise è chirurgica e chiude il set 11-25.

Ravenna risponde nel quarto e così si arriva al tiebreak, che si rivela un monologo bianconero: Caniato è al servizio, in prima linea ci sono Parise, Benazzi e Guardigli ed è show in tutti i fondamentali (0-4, 0-13); chiude forte Benazzi dalla seconda linea 1-15. Mvp del match è Benazzi che va a segno 30 volte, con 3 ace, 5 muri e un 55% di positività in attacco da record; Parise non è da meno (24 punti di cui 3 ace, 3 muri, 44% di positività in attacco e 48% in ricezione). Ottima guardia anche di Guardigli: 6 dei suoi 8 punti sono muri. L’Elettromeccanica Angelini si porta a 12 in classifica, sempre in 10ª posizione, e si prepara allo scontro diretto di domenica quando al Carisport arriverà Castelbellino, diretta inseguitrice a 8.