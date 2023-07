Arriva Barrese Massaro ’promosso’

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha definito lo staff tecnico che guiderà la prima squadra nella stagione 202324, in serie B1 per il nono anno consecutivo, con a capo coach Cristiano Lucchi, nonché direttore sportivo del sodalizio bianconero.

A coadiuvare il cesenaticense Lucchi arriva dall’Umbria Augusto Barrese, in qualità di vice allenatore e scoutman. Con un passato trascorso tra Città di Castello e Perugia come allenatore di categorie Under e secondoassistente allenatore nelle prime squadre (serie B2, A2), Barrese guiderà anche una squadra giovanile. In panchina, come assitenti, ruoteranno anche gli allenatori di alcune squadre del vivaio.

Nuovo innesto anche quello del team manager, che verrà ricoperto da Michele Massaro: ex pallavolista, è già coinvolto come allenatore bianconero dal 2016.