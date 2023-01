Atletica leggera alle elementari, Ricomincia ’Benessere Giovane’

Se è vero che l’atletica è la regina di tutti gli sport, la miglior dimostrazione arriva dal coinvolgere i bambini delle scuole elementari del territorio incentivandoli a scoprire i tanti vantaggi che, a partire dal divertimento e dallo spirito di socializzazione, lo sport può regalare nell’ambito del processo di crescita delle nuove generazioni.

Con questo spirito sta partendo anche quest’anno, per concludersi il prossimo 14 aprile con la tradizionale festa finale al campo di atletica, la nuova edizione 2023 di ’Benessere Giovane’, il progetto di educazione motoria organizzato dell’associazione sportiva Benessere in Movimento in collaborazione con l’Atletica Endas, che fin dal 2009 porta l’educazione motoria nelle scuole elementari di Cesena. Un appuntamento diventato ormai tradizionale che torna fra i banchi di scuola ampliando la sua offerta formativa a tutte le 77 classi cesenati del primo e secondo anno della scuola primaria, coinvolgendo in totale circa 1300 ragazzi per un totale di oltre 500 ore di lezione. Numeri quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno anche grazie all’ingresso a fianco di Conad, sponsor storico del progetto, e di Amadori, del Rotary Club di Cesena presieduto da Paolo Montalti: "Il progetto è finalizzato all’attività motoria secondo i principi base del ‘correre, saltare, lanciare’ - spiega il responsabile tecnico Davide Cicognani - proponendo una gamma inesauribile di attività gioco nelle quali vengono attivati tutti gli schemi motori di base".

Un percorso che ogni classe sperimenterà attraverso sette unità didattiche guidate da un team di dieci esperti laureati in scienze motorie. "Il nostro obiettivo – chiude Cicognani – è quello di dare un contributo ai docenti, con proposte di esercitazioni e spunti di riflessione che possano servire loro come punto di partenza per sviluppare in autonomia il lavoro sull’educazione motoria, adattandolo alle diverse situazioni in cui si trovano ad operare".

L’atletica Endas Cesena è una realtà che a oggi conta 534 tesserati, con atleti di ogni età seguiti da vicino da 16 qualificati allenatori. Qualità e quantità sono già indubbiamente alte, ma l’intento del club è quello di continuare a crescere, radicando sempre più in città una passione riesplosa ai tempi della pandemia e poi consolidata col ritorno alla normalità. Certo, le imprese a cinque cerchi dei campioni olimpici dell’atletica hanno fatto da volàno, ma per il sodalizio l’aspetto principale è quello di continuare a lavorare fianco a fianco con le scuole, a partire dalle elementari, come dimostra il progetto ora in rampa di lancio, ma non solo.

Stanno in effetti arrivando ottimi riscontri pure dalle attività svolte nelle scuole medie del territorio, che stanno avvicinando a questo mondo un crescente numero di giovani e giovanissimi, che intorno alla pista di atletica hanno la possibilità di coltivare il miglioramento fisico abbinato ai giusti approcci coi quali affrontare la vita di tutti i giorni, oggi organizzando il tempo e gli studi, mentre domani tutto quello che riserverà loro il futuro. Magari con lo sport e l’atletica, in primo piano.

Luca Ravaglia