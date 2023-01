Attesi oltre 11.000 spettatori

Domenica, in occasione del derby Cesena-Rimini l’Orogel Stadium farà registrare il nuovo record stagionale in fatto di presenze. Sono infatti bastati due giorni di prevendita per polverizzare il precedente primato fissato nella gara con l’Ancona dello scorso 20 novembre quando gli spettatori furono 10.864. Sono infatti 4950 (di cui 1603 nel settore ospiti) i tagliandi già staccati che, sommati ai 6052 abbonati, portano il totale a superare quota undicimila, con la Curva Mare ormai in via di esaurimento.

Per i sostenitori del Rimini la prevendita proseguirà fino alle 19 di sabato sul circuito Vivaticket e online sul sito Vivaticket.it mentre nel giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse.

Sugli stessi canali oggi riprenderà la prevendita anche per i tifosi bianconeri, mentre il Coordinamento Club Cesena tornerà attivo domani dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 12.

Il Cesena Fc ricorda che in base alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella provincia di Rimini potranno accedere solo al settore ospiti (Curva Ferrovia).