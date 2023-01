Augusto Scala: "Ho sfidato Pelé, è stato il più grande di sempre"

La notizia planetaria della scomparsa per malattia giovedì scorso in Brasile, di Pelè (Edson Arantes Do Nascimento a 82 anni), tra i più grandi calciatori, forse il più grande, mai esistiti al mondo, ha commosso anche l’Alto Savio e ovviamente San Piero in Bagno dove abita Augusto Scala (classe 1949) ex giocatore di Bologna, Cesena, Atalanta ed altre squadre, che nell’estate di oltre 50 fa, vestendo la maglia rossoblù della città felsinea, disputò in America due partite di un torneo amichevole, a cui partecipò anche la formazione del Santos di Pelè, definito il calciatore del secolo. Augusto Scala, un suo ricordo del grande Pelè?

"Vorrei subito dire che mi dispiace tantissimo della sua scomparsa, sia dal punto di vista umano e sia perché è stato proprio il Re del pallone. Con lui è andato via un altro grandissimo, immenso calciatore, come ci avevano già lasciato Maradona e Cruijff. Purtroppo la vita è questa, e anche se sapevamo che era ammalato da tempo, la sua scomparsa mi ha profondamente commosso".

Torniamo indietro di oltre 50 anni. Cosa ricorda delle due partite disputate contro il Santos di Pele?

"Io, nel ‘70, nel Torneo in America, contro il Santos di Pelè, ho giocato da titolare due gare, una a Toronto e una a New York. Non ricordo esattamente il mio numero di maglia, ma durante la mia carriera di calciatore ho portato il numero 8, oppure il 10 quando ho vestito la maglia che indossava Haller".

In quelle due occasioni, vi siete scambiata qualche parola?

"Ci siamo salutati e poi, come gli altri miei compagni, ho fatto qualche foto con lui. Poi, il giorno dopo una di quelle due partite, ho letto sui giornali che Pelè aveva dato un giudizio positivo su di me e disse che avrei fatto carriera".

Durante i due incontri, si è per caso assentato dalla partita almeno un attimo, per ammirare e rimirare la sua classe immensa?

"Ammetto di sì, del resto come facevi a non guardarlo? Pelè delle qualità di un grande calciatore aveva proprio tutto, era un giocatore più che completo. Secondo me, è stato il calciatore più grande non solo del suo tempo, ma di sempre. Lui praticamente poteva giocare in tutti i ruoli, a cominciare da quello di portiere, terzino, mediano, centrocampista, attaccante. Aveva in sé innate tutte le doti per giocare in qualsiasi ruolo. Giocava col destro e col sinistro, era forte di testa tanto che andava su in alto anche qualche metro, aveva una velocità e una falcata che era proprio uno spettacolo da guardare".

Gilberto Mosconi