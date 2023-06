Autogirovagando... nel lontano passato

Oggi e domani in Romagna ci saranno alcune rarissime auto storiche che parteciperanno alla 14ª edizione di Autogirovagando nel passato - 2° Memorial Alberto Ghini che il Chc (Collectors Historic CarClub) di Cesena, che conta oltre 500 appassionati di auto e moto storiche ed è guidato dalla presidente Emanuela Pagliarani Ghini, federato all’AutomotoClub Storico Italiano, ha voluto organizzare come segno di ripresa dopo l’alluvione.

La base del raduno è a Cesenatico, ma il percorso delle auto (tutte costruite prima del 1930, alcune hanno superato il secolo di vita) dopo la partenza dal Grand Hotel Da Vinci, toccherà diverse località alluvionate, a partire dalle Saline di Cervia dove stamattina verso le 11.15 ci sarà un controllo a timbro. Alle 12.30 aperitivo in Piazza Saffi a Forlì, pranzo al Circolo della Scranna e visita ai Musei di San Domenico. In serata, alle 21.30 ci sarà la sfilata d’eleganza in Piazza Costa a Cesenatico, con gli equipaggi con abbigliamento intonato alle loro auto (nelle foto due partecipanti dello scorso anno).

Domattina al Grand Hotel Da Vinci conferenza ‘Essenza di stile, percorsi di moda e profumi da Coco Chanel al Sessantotto’, gita con pranzo in motonave e premiazioni in albergo.