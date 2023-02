Basket B donne, la Virtus contro Finale Emilia

Serve ancora un mattone. Un mattone da aggiungere al muro che deve separare la Nuova Virtus Fse Progetti dalle altre contendenti nella lotta per la permanenza nel campionato di serie B di basket femminile. Per riuscirci la squadra di coach Lisoni domani avrà a disposizione il parquet amico del PalaIppo, che vedrà le giallonere ospitare alle 18, Finale Emilia. La classifica vede le cesenati in testa da sole, imbattute, a 6 punti, mentre le avversarie di turno inseguono nel gruppo a 2. Con l’avvio della seconda fase, i punteggi sono stati azzerati e le squadre sono state divise in due gironi: quello che mette in palio la promozione e quello che regala la salvezza. Le cesenati, che tra infortuni e inesperienza di un gruppo confermato dalla scorsa stagione in C, durante la prima fase del torneo hanno sofferto più di quanto meritassero, hanno preso la giusta strada. Ora è cruciale cavalcare l’onda per mettere al sicuro quanti più punti per tenere alla larga le avversarie e avvicinarsi in fretta alla salvezza. Ma la strada è ancora lunghissima e alzare la testa per godersi il panorama dall’alto è errore da non commettere.

l.r.