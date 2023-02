Basket D uomini Cesena 2005 a Parma

Quello che serve fare è rialzarsi e rimettersi a correre. Molto in fretta, per non vedersi rimontare dagli altri. E’ l’obiettivo della Cesena Basket 2005 che domani alle 18.30 sarà impegnata in Emilia contro Parma Basket Project nella 5ª giornata del tabellone playout del campionato di basket di serie D. La squadra biancazzurra arriva all’appuntamento da prima della classe, 10 punti in cassaforte e una sola gara persa, la scorsa settimana in casa contro Casalecchio di Reno 79-77. Proprio Casalecchio, che ha giocato una gara in più, nelle ultime ore ha raggiunto i cesenati in vetta alla classifica. Se la squadra di coach Emiliano Solfrizzi vuole riprendersi l’esclusiva, dovrà ribattere subito contro un avversario, Parma, che di punti ne ha 6. E’ ancora presto per fare conti, perché al termine della gara di domani, mancherà un altro match (ancora in trasferta, sabato prossimo a Castel San Pietro) alla fine del girone di andata. Le somme si tireranno la sera del 22 aprile, ma ciò che conta fin da ora è la consapevolezza che Cesena ha tutto ciò che serve per restare dov’è.

l.r.