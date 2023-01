Basket serie D - Scatta la seconda fase

Si riparte. Questa sera alle 21 al PalaIppo la Cesena Basket 2005 inizierà il cammino della seconda fase del torneo di serie D, quella abbinata al girone playout. Il primo avversario sulla strada della squadra di coach Emiliano Solfrizzi sarà la Torre Reggio Emilia.

I cesenati partono col vento a favore, perché già ai blocchi di partenza si trovano con 4 punti in cassaforte, quelli frutto dei due successi ottenuti nella prima fase contro Riccione, che anche ora condivide il raggruppamento coi biancazzurri. La formula prevede che le squadre che si sono già affrontate non debbano tornare a farlo nel nuovo girone, conservando dunque i punti raggranellati in precedenza. Cesena ha così ottimizzato la situazione, ma di certo non basterà questa dote a rendere tranquille le acque che dovrà affrontare la squadra da qui ad aprile. Sono infatti in programma dodici turni (visto che il tabellone è formato da gare di andata e ritorno) che mettono in palio 24 punti. Le prime quattro squadre classificate chiuderanno la stagione salvandosi automaticamente, le ultime due invece retrocederanno, mentre la quinta e la sesta si giocheranno la permanenza in serie D con una sfida al meglio delle tre partite.

Tornando alla gara di questa sera, anche Reggio Emilia non parte dal palo, visto che gli ospiti di turno si presenteranno a Cesena con due punti già in dotazione. Le uniche squadre a quota zero in questo momento sono Casalecchio di Reno e, appunto, Riccione. A fare compagnia ai biancazzurri col massimo bottino disponibile c’è invece Calderara.

l.r.