Beach Tennis, le finali di scena al ’Kick Off’

Cesena sempre più Sport city, anche per chi vive in simbiosi con una racchetta e a due passi dalla rete. Dopo la fase finale del torneo di tennis che si era svolta al Carisport nel 2021, ora in città arriveranno i Campionati Italiani di Beach Tennis 2023 che si disputeranno all’interno del centro sportivo ’Kick Off’ gestito dall’Asd Centro Romagna Beach. Ad annunciarlo è il Consiglio Federale della Fit che ha stabilito la location che accoglierà l’importante manifestazione nazionale premiando il lavoro svolto dall’associazione cesenate che conta 150 tesserati agonistici e oltre 300 amatori.

Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio dunque la città malatestiana ospiterà i Campionati Nazionali Assoluti Indoor di Beach Tennis per le categorie doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolo femminile e singolo maschile. L’evento, patrocinato dal Comune di Cesena, si concluderà con la cerimonia delle premiazioni. L’organizzazione è stata affidata all’Asd Centro Romagna Beach, che svolge la sua attività sportiva nell’ambito del Beach Tennis, sport che progressivamente attrae sempre più amatori e appassionati. "Oltre a vantare una spiccata vocazione sportiva alimentata dai cesenati stessi che praticano sport a tutte le età – commenta l’assessore allo sport Christian Castorri – la nostra città continua ad attrarre grandi eventi sportivi nazionali che richiamano atleti e appassionati da tutta Italia. Un risultato raggiunto grazie all’intenso lavoro svolto nel corso di questi anni a favore dell’impiantistica sportiva cittadina e alla cooperazione con le società presenti sul territorio. Come già sottolineato in occasione dell’avvio dei lavori al centro ’Kick Off’, gli impianti sportivi cittadini, per le loro caratteristiche di polivalenza e la stretta connessione con il territorio, sono l’effettivo terreno di promozione e valorizzazione della pratica sportiva per tutti, nonché il banco di prova per l’associazionismo sportivo, per le sue capacità organizzative e di creazione di relazioni e forme di collaborazione con altri soggetti del territorio.

Il centro sportivo di via Osoppo, a Villachiaviche, è ora pronto ad accogliere questa importante manifestazione che regalerà a Cesena giorni di festa all’insegna dello sport di alta qualità inteso come un valore comune". "La Federazione Italiana Tennis, Padel e Beach tennis – commenta Matteo Baldini dell’Asd Centro Romagna Beach – annualmente assegna ai circoli sportivi più virtuosi e che presentano standard qualitativi elevati l’organizzazione dei campionati italiani assoluti. Per l’occasione accoglieremo circa 300 atleti provenienti da tutta Italia. Siamo felici di poter ospitare una manifestazione di questo calibro che darà al nostro centro e alla città di Cesena grande visibilità".

Luca Ravaglia