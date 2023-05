Beach volley, si parte Via alle sfide delle finali

di Giacomo Mascellani

Alla Beach Arena di Cesenatico oggi prendono il via le Finals - Aibvc Club Series, le fasi finali delle squadre di beach volley che nei mesi scorsi si sono sfidate in tutta Italia. Fino a domenica mille atleti daranno vita ad uno spettacolo unico, perchè si sfideranno in una delle prime grandi sfide sulla sabbia della stagione 2023, dopo essersi dati battaglia in una lunga stagione indoor vissuta sui campi invernali.

L’Associazione italiana beach volley club ha scelto ancora una volta Cesenatico per una tre giorni che porterà in questo spicchio di riviera i migliori ’beachers’ suddivisi in dieci categorie, che sono serie A e serie B, over 45 maschile, over 35 femminile, amatori e i giovani dall’under 14 all’under 21. Il teatro è ancora nel grande impianto allestito di fronte a piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo e del Grand Hotel di Cesenatico. Alla presentazione della manifestazione sostenuta da Regione e dal Comune, oltre agli sponsor Alma Steel e Bper Banca, ieri sono intervenuti Gaia Morara, assessore allo sport di Cesenatico, Paolo Caponigri di Caponigri Events, Thomas Casali, consigliere Aibvc, e l’ex campione Gianluca Casadei. Si gioca in 40 campi per una maratona di mille partite, dalla mattina al tramonto.

L’assessora Morara ha sottolineato l’importanza dell’evento: "In un mese di maggio in cui siamo orgogliosi di ospitare molti eventi sportivi, il beach volley è importante, perchè è uno sport che fa parte della cultura e della tradizione di Cesenatico e siamo contenti di ospitare questo evento che lo rende protagonista ancora di più della nostra spiaggia. Le finali Aibvc stanno diventando un appuntamento fisso e piazza Andrea Costa vivrà tre giorni di sport e di festa". Fra i soci fondatori dell’Aibvc, c’è la Beach Volley University, la società di Cesenatico guidata da Thomas Casali che sottolinea l’unicità della piazza di Cesenatico: "Inizialmente si pensava di organizzare le finali nazionali in spiagge diverse, ma alla fine la nostra Beach Arena ha convinto tutti e non c’è nemmeno stata discussione, in quanto è un location unica, che ci consente di giocare dalla piazza centrale del lungomare sino al confine con la battigia. Sono orgoglioso di avere le finali ancora nella mia città, anche perchè dai mille finalisti non è arrivata nemmeno una defezione e questo la dice lunga sull’importanza delle Finals. Ci prepariamo a qualcosa di straordinario per la gioia di tutti gli appassionati e dei 15mila iscritti che giocano a beach volley dodici mesi all’anno". L’organizzatore Paolo Caponigri punta molto su Cesenatico e Gianluca Casadei è entusiasta, visto che proprio su questa spiaggia ha mosso i primi passi per poi conquistare importanti vittorie in tutta Italia e a livello internazionale. Le gare inizieranno questa mattina e le finali si disputeranno domenica, con la possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli incontri.