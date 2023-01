Benazzi: "Cesena, il bello viene adesso"

di Luca Ravaglia

La prossima settimana il Volley Club Cesena griffato Elettromeccanica Angelini inizierà il girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile e lo farà partendo dal quartultimo posto, a quota 13 punti, 3 in più rispetto alla soglia delle sabbie mobili che valgono la retrocessione.

Il primo impegno sarà con il fanalino di coda del torneo, la Zerosystem Modena, che fino a oggi di punti ne ha racimolati appena 5.

A maggior ragione servirà partire con l’acceleratore a tavoletta, per guadagnare in fretta quel margine di tranquillità che rappresenta il miglior contesto nel quale far crescere al meglio un roster giovanissimo.

Giada Benazzi, la capitana della squadra, è più che determinata a seguire quella direzione, pur essendo attualmente fuori dai giochi a causa di un infortunio alla mano.

"Molto più del dolore - comincia - mi pesa il fatto di non poter dare una mano al gruppo. Sto cercando di recuperare in fretta, ma al momento è ancora presto per fare previsioni sulla data del mio rientro".

Essere spettatrice non pagante per chi è abituata a fare la differenza in campo è frustrante.

"Odio gli infortuni, sono una adrenalinica, voglio sempre giocare e restare fuori a guardare è davvero un supplizio. Tanto più che in occasione dell’ultima gara non ero nemmeno in panchina. La tribuna è un posto che decisamente non si addice alle mie caratteristiche. Tanto più ora, in una fase delicata nella quale vorrei certamente dare il mio supporto".

A maggior ragione in un gruppo molto giovane, nel quale una veterana può fare la differenza.

"La differenza rispetto all’andata ci sarà a prescindere, ne sono certa. Anche perché ultimamente le carte in tavola sono decisamente cambiate".

In che modo?

"L’arrivo di Greta Pinali sarà decisivo. Ha talento ed esperienza e il suo impatto si farà sentire sia in allenamento, innalzando il livello della preparazione, che in partita".

E’ arrivata a stagione in corso, come fece lei lo scorso anno, cambiando marcia al gruppo.

"Succederà anche adesso".

Qual è la ricetta per scalare la classifica?

"Il primo, imprescindibile punto, è quello di limitare gli alti e i bassi. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene, ma siamo state troppo incostanti".

La grande qualità del girone non aiuta.

"Le nostre avversarie sono certamente di livello; dalla serie superiore sono scese ottime atlete e il nostro raggruppamento è impegnativo. Ma la prima parte del torneo ha dimostrato un aspetto cruciale".

Sentiamo.

"Puoi vincere con la seconda e perdere con l’ultima. Ogni gara è contendibile da tutti e noi dovremo essere brave a sfruttare al meglio questo contesto, recuperando i punti preziosi che ci i siamo fatte sfuggire all’andata".

Quando si vedrà il vero Volley Club?

"Subito, il tempo dell’attesa è finito. Sappiamo cosa fare e non vediamo l’ora di tornare a misurarci in campo".