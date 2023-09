Benazzi sul tetto d’Italia. Bis d’oro nel beach volley

Vincere è un’abitudine alla quale Giada Benazzi non ha alcuna intenzione di rinunciare. L’atleta cesenate in forza al Volley Club ha concluso l’ennesima estate da protagonista sui campi da ‘beach’, conquistando il suo secondo titolo di campionessa italiana in coppia con Sara Breidenbach, con la quale era salita sul gradino più alto del podio anche nel 2020.

"E’ stata dura – commenta – e proprio per questo è stato bellissimo: sapevamo di poter arrivare fino in fondo, ma sapevamo anche che per riuscirci avremmo dovuto battere le migliori atlete del panorama attuale, quelle che vestono la maglia della nazionale. Lo abbiamo fatto". Al termine di un percorso ricchissimo di ostacoli affrontato col massimo della concentrazione. "Il campionato – riprende Benazzi – dura tutta l’estate e prevede dieci tappe, coi punteggi che si sommano. Io e Sara siamo riuscite a disputare soltanto cinque tappe, eppure abbiamo ottenuto il punteggio più alto. Ci siamo riuscite andando a tavoletta: ogni volta che abbiamo giocato, siamo arrivate almeno in finale".

La ricetta è collaudata da un’atleta che vive di sport: "E’ uno stile di vita che ho imparato fin da piccolissima, cresciuta in una famiglia di sportivi e muovendo i primi passi col pallone tra i piedi. Una giornata senza i ritmi degli allenamenti o delle sedute atletiche sarebbe una noia. Anche in estate, quando mi metto al lavoro sui pesi alle sei e mezza di mattina prima di andare al lavoro e in pausa pranzo, con 40 gradi, mi trasferisco sotto rete. Le soddisfazioni ripagano ogni sforzo. Che peraltro condivido col mio compagno, sportivo pure lui e mio allenatore di beach volley".

Tolti i piedi dalla sabbia, ecco arrivare il parquet. "Il giorno dopo aver vinto il titolo ho iniziato gli allenamiti indoor col Volley Club. Mi sento a casa, ho la fiducia e la stima della società e dello staff tecnico e sono onorata di partecipare a un progetto che prevede la valorizzazione delle giovani".