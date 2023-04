’Benessere Giovane’ 77 classi coinvolte e mille allievi

Il 21 aprile ’Benessere Giovane’, il programma di educazione motoria dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, concluderà la sua 13ª edizione con la festa finale al campo di atletica. Un’edizione in cui ‘Benessere in Movimento’, società organizzatrice del progetto con il supporto di Conad Cia, Amadori, Rotary Club Cesena e Atletica Endas, ha coinvolto 77 classi del primo e secondo anno di tutte le primarie arrivando a raddoppiare il numero dei partecipanti degli anni scorsi. Sulla pista di via Fausto Coppi 1000 allievi potranno sperimentare quanto appreso dagli istruttori durante le 500 ore di lezione in palestra e saranno guidati dagli atleti dell’Endas Cesena e dagli studenti del liceo sportivo Almerici. Tutti i ragazzi si misureranno in gare di velocità, corsa a ostacoli, salto in lungo, in alto, lancio del vortex e della pallina in un mix di gioco e sport che rappresenta lo spirito di questa manifestazione.