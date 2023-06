Benzi fa il bis ai Regionali Adesso tocca agli Assoluti

di Luca Ravaglia

Se vincere è difficile, ripetersi lo è decisamente ancora di più. Riccardo Benzi, sedicenne cesenate con nel sangue la passione per la mountain bike, il problema lo ha comunque messo alle spalle senza troppi patemi ed angosce, andando a conquistare in solitaria il suo secondo titolo di campione regionale nella categoria Junior.

La gara si è svolta nei giorni scorsi nel suggestivo circuito della parmense Calestano e prevedeva un tracciato, prevalentemente su sterrato collinare, di 3 chilometri e 800 metri (con un dislivello di 150 metri) da ripetere cinque volte, per un totale dunque di 19 chilometri e 750 metri di dislivello.

Benzi, tesserato per l’Asd After Skull di Gambettola, alla fine del terzo passaggio sulla salita più importante ha rotto gli indugi staccando Benassi (con cui si era avvantaggiato fin dal primo giro rispetto a tutto il resto del gruppo) arrivando quindi in solitaria con 40 secondi di distacco. "E’ un ottimo risultato – ha commentato il padre Lorenzo, che segue con costanza e da vicino i successi del figlio - e che lancia segnali incoraggianti in vista del prossimo campionato italiano che si svolgerà il 22 e 23 luglio a Maser, in provincia di Treviso. E se vogliamo dirla tutta, subito dopo lo aspetta pure la prova di valenza europea, in programma al Ciocco di Pistoia a inizio agosto".

Lo scorso anno, dopo il successo regionale, Benzi si era classificato nei primi dieci a livello italiano, obiettivo che nelle prossime settimane conta quanto meno di eguagliare, se non ovviamente anche di migliorare, a testimonianza dell’adrenalina che lo spinge e della giusta ambizione che lo affianca. "Pensate che è appassionato di pedali fin da quando aveva sei anni – riprende il padre Lorenzo – e grazie alla sua tenacia, attraversando tutte le categorie giovanili, è sempre riuscito a migliorare e a fare dei piccoli ma costanti passi avanti, raggiungendo risultati via via ogni volta sempre più importanti. Era partito con la bici su strada, ma quando ha scoperto la mountain bike è stato conquistato dalla forte impronta tecnica che caratterizza questa disciplina e non l’ha più abbandonata".

Riccardo è ‘figlio d’arte’, perché sia il padre che la madre, Manuela Brasini, coltivano la passione per lo sport ed anche quella per il ciclismo. "Organizzarsi non è semplice – sorride papà Lorenzo - anche perché la scuola deve restare sempre imprescindibile: frequenta ragioneria e ai libri abbina ogni giorno diverse ore di allenamento. La benzina sono le motivazioni e l’entusiasmo, trasmessi anche dal direttore sportivo Sandro Baldasserri e dal preparatore Nicola Renzi ai quali vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’attenzione con la quale accompagnano Riccardo lungo il suo percorso". I successi, sempre più frequenti, sono solamente la ciliegina sulla torta. Quelli grazie ai quali la fatica, mentre si mette il turbo ai pedali lungo le salite più ripide, passa in secondo piano davanti all’adrenalina di chi sta vivendo la parte più bella dei propri sogni. E che non vuole certo interrompere a questo punto.