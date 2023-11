Benzi, sogni di gloria. Il mondo nel mirino

In mountain bike in giro per il mondo. Non a fare il turista godendosi il paesaggio, ma con nel cuore il sogno di trasformare una passione in un lavoro, quello del ciclista professionista.

Riccardo Benzi, 17enne cesenate, ha tutte le carte in regola per provarci fino in fondo, anche perché col passare del tempo i risultati si sommano, riempendo una bacheca che diventa sempre più prestigiosa.

L’ultimo trofeo conquistato in effetti è decisamente di pregio: Benzi ha chiuso la parte agonistica della stagione 2023 partecipando all’ultima tappa del campionato regionale marchigiano di enduro che si è svolta a Cesane. Se l’è giocata su un terreno non suo, dal momento che la specialità di Benzi è il cross country, ma il risultato è stato da applausi: non solo ha vinto (per il terzo anno consecutivo) la sua categoria, ma questa volta è stato anche il vincitore assoluto della giornata, mettendosi alle spalle talenti arrivati alla gara da tutta Italia.

L’importante traguardo è arrivato al termine di una stagione comunque ricca di soddisfazioni, che ha spinto Benzi, iscritto all’After Skull di Gambettola, ad alzare ulteriormente l’asticella.

Il meritato riposo in effetti durerà soltanto un paio di settimane, dopo di che è previsto il ritorno sul manubrio per pensare al futuro, che è già dietro l’angolo.

Il 3 marzo 2024 è la prima data col cerchietto rosso, quella che coinciderà col debutto stagionale a Verona, seguita a ruota dalla tappa di Albenga.

Ma non basta, perché la vera sfida che attende il giovane campione romagnolo è di caratura interazionale. La sua proposta di cimentarsi coi migliori atleti del pianeta è stata accolta e dunque l’ultima stagione da juniores coinciderà anche con la partecipazione al campionato del mondo di categoria.

Oltre alle date italiane sono quindi in programma gare sparse tra la Francia, la Svizzera e la Repubblica Ceca.