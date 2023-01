Bernacci: "Sarò allo stadio a tifare Cesena"

di Roberto Daltri

L’attesa per il derby è molto alta. Come la vive un calciatore e quali emozioni si provano alla vigilia lo abbiamo chiesto a Marco Bernacci che di scontri col Rimini ne ha vissuti parecchi, segnando anche un gol nella semifinale playoff della stagione che portò il Cesena in B. L’ex attaccante del Cesena oggi allena il Gambettola in Promozione: "Al Rimini non riuscivo mai a segnare e quello rimane il mio unico gol segnato nella gara d’andata a Rimini. Poi ci fu la famosa rimonta nel ritorno quando il Rimini era avanti di due gol una delle partite più belle degli ultimi anni. E domenica, visto che il nostro campionato è fermo, sarò allo stadio con i miei figli a tifare Cesena".

Quanto si sente nei giorni precedenti l’importanza della partita?

"Si sente. Cesena è città appassionata di calcio, c’è attesa e tensione è giusto che sia così, poi negli ultimi anni avendo giocato fra D e Lega Pro è mancato il derby col Bologna, quindi...".

Il Rimini arriva dalla sconfitta col San Donato, il Cesena dal pareggio di Carrara, la pressione sembra tutta sulla squadra di Toscano.

"Il pareggio del Cesena non ha soddisfatto. La pressione sarà quasi tutta sul Cesena perché il Rimini non è partito per vincere il campionato mentre il Cesena sì e quella di domenica è una partita da vincere per forza".

Una difficoltà in più?

"Sì, perché vincere per forza vuol dire tenere un ritmo altissimo, non sbagliare niente né in difesa come in avanti, visto poi che davanti in classifica ci sono squadre che vanno molto forte. I calciatori non sono robot, l’errore ci sta, quello che non deve mancare è la concentrazione".

Il Cesena è partito con l’obiettivo di vincere il campionato, ma ci spiega come riesce l’allenatore a non diventare ripetitivo quando deve far capire che ogni gara è fondamentale?

"Quando un calciatore arriva a Cesena sa che l’obiettivo è quello e deve essere pronto mentalmente e sapere che deve dare sempre il massimo cercando di sbagliare il meno possibile. Se l’allenatore ripete sempre che ogni partita è decisiva alla lunga la frase perde forza. Deve essere bravo a tenere sempre alto il morale del gruppo e credere sempre nella possibilità di raggiungere l’obiettivo".

Siamo a gennaio e a mercato aperto: il calciatore pensa a tutte le voci che sente o legge?

"Quelli che stanno facendo bene, che si sentono sicuri non ci fanno caso, mentre quelli che giocano poco forse possono anche fare un pensiero al mercato però sono convinto che il nucleo base del Cesena arrivi a fine stagione".

E’ vero che alla domanda andresti a giocare a Rimini rispose che a Rimini non andava nemmeno a fare shopping?

"Non ho molta memoria, se l’ho detto ero giovane e allora ho detto cose che oggi non direi più e fatto scelte che oggi non rifarei. Avevo detto che io nato e cresciuto a Cesena e tifoso del Cesena a giocare a Bologna e Rimini non sarei andato poi invece a Bologna ci sono stato ma appunto, oggi farei altre scelte".