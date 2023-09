Berti entra e illumina, Ogunseye lotta e segna ancora

Pisseri 5,5. Dopo tre minuti non blocca una palla facile e si capisce che non sarà una bella serata per lui. Al 15’ della ripresa esce malissimo, preludio al gol subito e alla sua uscita per infortunio (25’ st Siano 6 Nel finale serve lucidità nelle uscite, l’ex Pontedera non ne sbaglia una)

Ciofi 6. Avanza meno del solito perchè Ianesi è un avversario da non mollare mai, prestazione tutta sostanza come serviva.

Prestia 6,5 (foto). In un modo o nell’altro limita Nicastro che la vede solo in un frangente, sfiora il gol di testa, sta tornando ai livelli dello scorso campionato.

Silvestri 6,5. Anche lui bada al sodo e respinge ogni attacco chiudendo bene su Delpupo, concede solo una palla pericolosa a Paudice ad inizio ripresa.

Adamo 6,5. Il copione non è nuovo: inzia bene, suo infatti l’assist da gol per Saber ma alla distanza perde lucidità ( 33’ st Pierozzi 6 Si piazza a destra e fa passare poco o niente, riaccende la spinta su quella fascia).

Varone 6,5. Mezzo voto in meno per essersi schiacciato troppo sull’angolo che porta al gol del Pontedera, gioca tanti palloni quasi tutti con giudizio e precisione.

De Rose 6,5. Non è ancora al top ma il passo è più veloce rispetto ad Olbia, aiuta molto la difesa. Pure lui sul gol avversario cade nella trappola.

Donnarumma 6,5. In occasione del primo gol lavora bene una palla scomoda, presenza continua a sinistra nelle due fasi. Anche lui appare in crescita.

Saber 6,5. Prontissimo sull’assist di Adamo poi cerca di innescare gli attaccanti. Ci riesce con Corazza che però finisce in fuorigioco (25’ st Berti 7 Serviva uno che ha le ideee chiare e arriva lui: assist per il raddoppio di Ogunseye e lancio per Shpendi per la terza rete, tanta roba).

Corazza 5. Non vive un buon momento, il suo primo tiro solo al 45’, nella ripresa per due volte in fuorigioco non centra la porta da ottima posizione (25’ Kargbo 6,5 I cambi funzionano alla grande: entra con un passo devastante per gli avversari e chiude il punteggio).

Ogunseye 7. A volte sbaglia per troppa generosità ma davanti le intercetta tutte, combatte con tutti e quando ha la palla giusta la insacca, due gol in due presenze (46’ st Shpendi 6 Generosamente manda in porta e a rete Kargbo)

Roberto Daltri